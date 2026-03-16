2026-03-17 04:50

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【袁志峰專欄】中國首2月經濟數據勝預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周一港股上揚，成交增加，南向資金轉淨賣出。中東戰事持續，全球經濟面臨更大不確定性，預期港股維持上落市，長線投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 29 點，早段最多曾跌 148 點，隨後輾轉上揚至收盤，最多曾漲 390 點，收報 25834 點，升 368 點或 1.4%。成交額按日增 7% 至 2645 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 13 億元。盈富基金 (2800)、騰訊(700) 及阿里 (9988) 錄得 28.0、22.9 及 7.1 億元淨買入。小米 (1810) 及中芯國際 (981) 錄得 8.4 及 3.3 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 431 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指升 1.4%，成份股 58 升 30 跌 2 持平。寧德時代 (3750) 及比亞迪 (1211) 漲逾 7%，為升幅最大藍籌。小米 (1810) 及石藥集團 (1093) 漲逾 5%。東方海外 (316) 及信達生物 (1801) 漲逾 4%。蒙牛乳業 (2319) 及吉利汽車 (175) 漲逾 3%。工商銀行 (1398)、農夫山泉(9633)、中生製藥(1177)、海底撈(6862)、申洲國際(2313) 及新東方 (9901) 升逾 2%。友邦保險 (1299) 升近 2%。紫金礦業 (2899) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。洛陽钼業 (3993)、中國宏橋(1378) 及百威亞太 (1876) 跌逾 2%。中海油 (883、中石化(386)、中國神華(1088)、創科實業(669) 及金沙中國 (1928) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.7%，收報 5111 點，成份股 25 升 5 跌。大型科技股全線上升，阿里 (9988)、京東(9618) 及快手 (1024) 漲逾 1%，騰訊 (700) 及網易 (9999) 漲逾 2%，美團 (3690) 及小米 (1810) 漲逾 3% 及 5%。比亞迪 (1211) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 7%，為升幅最大成份股。地平線機器人 (9660) 及騰訊音樂 (1698) 漲逾 5%。京東健康 (6618) 及蔚來 (9866) 漲 5%。金蝶國際 (268) 及比亞迪電子 (285) 升逾 4% 及 3%。理想汽車 (2015)、攜程(9961) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2%。小鵬汽車 (9868) 跌近 1%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，大型科技、電動車及航運股跑贏大市，漲幅居前。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升逾 4%。黃金、礦產、電力、煤炭及光伏股逆市下跌，跌幅居前。山東黃金 (1787) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 4% 及 3%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 4% 及 3%。中國電力 (2380) 及華潤電力 (836) 跌逾 3% 及 1%。中煤能源 (1898) 及中國神華 (1088) 跌 2% 及 1%。協鑫科技 (3800) 及信義光能 (968) 跌近 2% 及 1%。

周一上証指數小幅低開，早段最多曾跌 1.2%，隨後跌幅收窄， 午後窄幅震盪，收報 4084.79 點，跌 0.3%。深証成指升 0.2%。科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 23300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 700 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，今年 1 至 2 月，全國規模以上工業增加值按年增長 6.3%，高於市場預期增 5.3%。社會消費品零售總額按年增長 2.8%，高於市場預期增長 2.5%。今年首兩個月，全國固定資產投資按年增長 1.8%，高於市場預期的跌 5.1%。(信報)

國家統計局公布，今年首兩月，新建商品房銷售額 8186 億元 (人民幣 ‧ 下同)，下降 20.2%。期內，新建商品房銷售面積 9293 萬平方米，按年下降 13.5%。首兩個月，全國房地產開發投資 9612 億元，按年下降 11.1%。(信報)

4) 個股訊息

內地媒體報道，比亞迪 (1211) 執行副總裁李柯在巴西里約熱內盧的活動中宣布，比亞迪巴西廠已獲得來自阿根廷和墨西哥的總計 10 萬輛汽車出口訂單。其中，阿根廷和墨西哥各訂購了 5 萬輛汽車。(信報)