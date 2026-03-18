帶血的黃金坑！港股3種「確定性」吸引中東資本湧入避難
鉅亨網新聞中心
自去年 10 月以來，香港恆生科技指數在長期下跌中催生市場自嘲的「恆科文學」。然而進入 3 月中旬，盤勢出現戲劇性反轉，3 月 17 日一度衝上 5232 點，明顯跑贏周邊市場。這波突如其來的反彈，除受華爾街知名空頭貝瑞轉向看多、強調「獲利成長與股價錯配」帶動情緒外，更關鍵的是中東資金在地緣風險升溫下加速流入，成為推動港股逆襲的重要動能。
戰雲下的財富遷徙
當杜拜機場與帆船飯店上空因衝突而濃煙瀰漫，中東富豪們深刻意識到，傳統的區域避風港已不再絕對安全。戰爭爆發後兩週內，杜拜房地產指數與成交總額雙雙暴跌，地緣風險正迫使這些「富可敵國」的財富尋找新的承載地。
香港行政長官李家超與財政司司長陳茂波不約而同地指出，全球金融波動下，香港作為「安全港」的吸引力正顯著提升。
數據印證了這一判斷。根據統計，中東主權基金參與港股 IPO 基石認購的比例，已從 2024 年的 18% 飛躍至 2026 年初的 39.2%，阿布達比與科威特投資局的身影頻繁出現在寧德時代等旗艦項目中。在戰爭爆發後的一週，港交所日均成交額激增近千億港元，創下半年新高。
業內人士更透露，近期來自中東家族辦公室的查詢量成長了五成，不少原先配置於新加坡或杜拜的資產，正計畫將 15% 至 20% 的資金重新配置回香港。
全球科技資產的「帶血黃金坑」
除了地緣避險，港股本身的「估值窪地」屬性是吸引硬核資本的另一主因。截至 2026 年 3 月中旬，恆生科技指數的本益率僅為 21.21 倍，遠低於納斯達克 100 指數的 33 倍與 A 股創業板的 41 倍。
麥可 · 貝瑞認為，這是一場由情緒驅動而非基本面潰敗導致的「多重壓縮」，成分股營收與利潤的穩步增長，與股價的低迷形成了全球罕見的「帶血黃金坑」。
興業證券與中國銀河證券也認同此看法，港股科技股目前處於價值窪地區間，通訊服務與軟體服務板塊兼具避險與成長彈性。
華泰證券則分析，港股具備大量高股息與週期性品種，在當前能源上漲的環境下具備天然防禦性；加上先前累積的空頭部位開始平倉回補，為市場提供了強大的底層托底動力。
香港背靠中國的制度紅利
在動盪的全球局勢中，「穩定」成為了最稀缺的資產。香港之所以能勝過新加坡等競爭對手，關鍵在於其提供的三種「確定性」。
首先是「安全確定」，背靠中國內地的戰略縱深，讓香港免於地緣戰火的直接威脅；其次是「制度確定」，「一國兩制」與普通法體系提供了極高的政策預見性；最後是「自由確定」，資本零障礙流動與聯繫匯率制度，確保了資金在極端情況下的流轉效率。
相較於新加坡近年趨嚴的合規門檻與有限的市場深度，香港作為全球最大離岸人民幣樞紐與第四大外匯中心，其底蘊與「超級連結器」的角色無可取代。
中東資金流入香港，實質上是在配置中國乃至整個亞洲的未來。儘管港股的全面回升仍需成交量與企業獲利的持續配合，但當「中東王爺」開始用腳投票選擇香港，這無疑向全球市場發出了一個強烈的訊號：香港作為東方金融門戶的韌性，正因大變局而再度顯現。
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