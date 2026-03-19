盤中速報 - 恆生指數下跌-522.09點至25503.33點，跌幅2.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日01:38，恆生指數下跌522.09點（或2.01%），暫報25503.33點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.49%
- 近 1 月：-2.55%
- 近 3 月：+2.07%
- 近 6 月：-1.96%
- 今年以來：+1.54%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領跌-6.07%。其中 中國黃金國際(02099-HK) 下跌 10.2% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 9.53% ; 紫金礦業(02899-HK) 下跌 8.14% 。
銅概念領跌-4.81%。其中 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 17.82% ; 中國有色礦業(01258-HK) 下跌 8.08% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 5.33% 。
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