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盤中速報 - 恆生指數下跌-522.09點至25503.33點，跌幅2.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日01:38，恆生指數下跌522.09點（或2.01%），暫報25503.33點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.49%
  • 近 1 月：-2.55%
  • 近 3 月：+2.07%
  • 近 6 月：-1.96%
  • 今年以來：+1.54%

焦點個股


黃金及貴金屬概念領跌-6.07%。其中 中國黃金國際(02099-HK) 下跌 10.2% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 9.53% ; 紫金礦業(02899-HK) 下跌 8.14% 。

銅概念領跌-4.81%。其中 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 17.82% ; 中國有色礦業(01258-HK) 下跌 8.08% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 5.33% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生指數黃金及貴金屬

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恆生指數25514.74-1.96%
現貨黃金4767.65-1.04%
中國黃金國際145.300-11.3%
靈寶黃金23.720-13.8%
紫金礦業34.570-7.42%
萬國黃金集團11.680-19.3%
中國有色礦業11.160-8.97%
五礦資源7.900-6.51%

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