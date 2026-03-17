袁志峰 2026-03-18 04:50

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【袁志峰專欄】恒指於26300點有技術阻力（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周二港股表現分化，恒指升 0.1%，恒生科指跌 0.1%，成交平穩，南向資金淨賣出逾百億元，主要減持大盤指數 ETF。中東戰事持續，全球經濟面臨更大不確定性，預期港股維持上落市，恒指於 26300 點有較大阻力，長線投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 104 點，早段最多曾漲 416 點至 26250 點，隨後輾轉下滑至收盤，尾市漲幅一度收窄至 11 點，收報 25868 點，升 34 點或 0.1%。成交額按日增 1% 至 2683 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金淨賣出約 115 億元。耀才證券 (1428)、小米 (1810) 及阿里 (9988) 錄得 12.3、3.0 及 3.0 億元淨買入。盈富基金 (2800)、恒生國指 (2828) 及長飛光纖 (6869) 錄得 88.2、18.2 及 7.0 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 316 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指升 0.1%，成份股 58 升 30 跌 2 持平。吉利汽車 (175)、龍湖集團 (960) 及華潤萬象生活 (1209) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。李寧 (2331)、京東物流 (2618) 及泡泡瑪特 (9992) 漲逾 3%。中國海外發展 (688)、恒基地產 (12) 及恒安國際 (1044) 漲逾 2%。華潤置地 (1109) 升近 2%。中國平安 (2318)、中國人壽 (2628)、中國銀行 (3988)、中銀香港 (2388)、安踏體育 (2020) 及港鐵 (66) 升逾 1%。寧德時代 (3750)、中期宏橋 (1378) 及百度 (9888) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。中海油 (883) 及中通快遞 (2057) 跌逾 2%。中國聯通 (762)、農夫山泉 (9633) 及中國神華 (1088) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.1%，收報 5107 點，成份股 17 升 12 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 升逾 2%，騰訊 (700) 及百度 (9888) 跌逾 1% 及 3%。金山軟件 (3888) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及零跑汽車 (9863) 升 2%。嗶哩嗶哩 (9626) 升近 1%。華虹半導體 (1347) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。地平線機器人 (9660) 及中芯國際 (981) 跌逾 2% 及 1%。

板塊方面，電動車、內房、券商及體育用品股上升，漲幅居前。中信証券 (6030) 升逾 3%，中金公司 (3908) 及國泰海通 (2611) 升逾 2%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 升逾 3% 及 1%。

晶片、煤炭、電池及鋁製品股下跌，跌幅居前。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 3% 及 1%。兗礦能源 (1171) 跌逾 3%，中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 跌逾 1%。寧德時代 (3750) 及天齊鋰業 (9696) 跌逾 3%，贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 2%。中國宏橋 (1378) 及中國鋁業 (2600) 跌逾 3%。

周二上証指數小幅高開，早段最多曾漲 0.6%，隨後穏步下行至收盤，以接近全日低位收市，收報 4049.91 點，跌 0.9%。深証成指跌 1.9%。科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交約 22100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1200 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

彭博引述知情人士稱，中國加強對紅籌公司赴港上市的監管審查，建議企業拆除紅籌結構，使用境內主體尋求香港上市。(信報)

4) 個股訊息

騰訊音樂 (1698) 公布，截至去年 12 月底止年度股東應佔盈利 110.56 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 66.4%，每股盈利 3.6 元，派息 0.12 美元。按非國際財務報告準則，經調整盈利 95.88 億元，按年增長 25.0%。期內，總收入為 329.02 億元，按年上升 15.8%。(信報)

金蝶國際 (268) 公布，截至去年底止，全年盈利 9291.4 萬元 (人民幣．下同)，每股盈利 2.64 分，不派末期息；2024 年度同期虧蝕 1.42 億元。期內，與客戶之間的合同產生的收入 70.06 億元，按年上升 12.0%。(信報)