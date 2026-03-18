袁志峰 2026-03-19 04:50

今日推介 - 長和 (1, $60.95), 目標價 $67.0, 止損價 $58.0

1) 股市前景

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周三港股微升，成交減少，南向資金轉淨買入。中東戰事持續，全球經濟面臨更大不確定性，預期港股維持上落市，恒指於 26300 點有較大阻力，長線投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 54 點，早盤受壓回落，最多曾跌 77 點，午後輾轉上揚，最多曾漲 249 點，尾市回軟，收報 26025 點，升 156 點或 0.6%。成交額按日減 10% 至 2404 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 12 億元。阿里 (9988)、小米(1810) 及長飛光纖 (6869) 錄得 15.4、5.6 及 1.5 億元淨買入。中芯國際 (981)、騰訊(700) 及耀才證券 (1428) 錄得 7.7、3.0 及 1.4 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 328 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指升 0.6%，成份股 58 升 30 跌 2 持平。中通快遞 (2057) 及新東方 (9901) 漲逾 7% 及 5%，為升幅最大藍籌。中生製藥 (1177)、新鴻基地產(16) 及長和 (1) 漲逾 3%。滙豐 (5)、長實集團(1113)、恒基地產(12)、華潤電力(836)、老鋪黃金(6181)、京東物流(2618) 及泡泡瑪特 (9992) 漲逾 2%。友邦保險 (1299)、中國人壽(2628)、中信股份(267)、紫金礦業(2899) 及港鐵 (66) 升逾 1%。理想汽車 (2015) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。龍湖集團 (960)、吉利汽車(175) 及恒安國際 (2313) 跌逾 3%。中國海外發展 (688) 及華潤置地 (1109) 跌近 3% 及 2%。中海油 (883)、中國聯通(762) 及招商銀行 (3968) 跌逾 1%。

恒生科指持平，收報 5108 點，成份股 20 升 10 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及百度 (9888) 升逾 2%，快手 (1024) 跌逾 1%。金蝶國際 (268) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 5% 及 3%，為升幅最大成份股。同程旅行 (780) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2%。攜程 (9961)、聯想(992)、金山軟件(3888)、商湯(20) 及美的集團 (300) 升逾 1%。騰訊音樂 (1698) 跌逾 25%，為跌幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 6% 及 3%。零跑汽車 (9863) 及比亞迪 (1211) 跌逾 2%。京東健康 (6618) 跌逾 1%。

板塊方面，軟件、旅遊及本地地產股上升，漲幅居前。萬國數據 (9698) 升逾 15%，金蝶國際 (268) 及中國軟件 (354) 升逾 5% 及 3%。華住集團 (1179) 及同程旅行 (780) 升逾 3% 及 2%。電動車、內房及航空股下跌，跌幅居前。東方航空 (670) 及中國國航 (753) 跌逾 3% 及 2%。

周三上証指數小幅高開，早盤受壓回落，最多曾跌 0.7%，午後輾轉上揚，最多曾漲 0.4%，收報 4062.98 點，升 0.3%。深証成指升 1.1%。科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 20200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1600 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，香港去年 12 月至今年 2 月經季節性調整失業率跌至 3.8%，較去年 11 月至 1 月的 3.9%，跌 0.1 個百分點。(信報)

美國 2 月最終需求生產物價指數 (PPI) 按月上升 0.7%，預期為升 0.3%；按年上升 3.4%，預期為漲 2.9%。期內，扣除食品和能源的最終需求 PPI 按月上升 0.5%，預期為升 0.3%；按年上升 3.9%，預期為漲 3.7%。(信報)

4) 個股訊息

騰訊 (700) 公布，截至去年 12 月底止年度，以非國際財務報告準則計，盈利 2596.26 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 16.6%。派發末期股息每股 5.3 港元，按年增 17.8%。騰訊去年收入 7517.66 億元，按年增長 13.9%。(信報)

長江基建 (1038) 公布，截至去年 12 月底止全年股東應佔盈利 82.65 億元，按年增長 1.8%；每股盈利 3.28 元；派末期息 1.88 元。期內，營業額 416.79 億元，按年升 6.9%。(信報)

電能實業 (6) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 62.36 億元，按年增長 1.9%。每股盈利 2.93 元。集團維持派末期股息每股 2.04 元，連同中期息 0.78 元，全年維持派息 2.82 元。期內，收入 7.71 億元，按年減少 16.1%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，截至去年底止全年股東應佔利潤 168.52 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年上升 0.2%。每股基本盈利 1.67 元，末期息派 0.5 港元，增加 51.5%。期內，收入 3452.32 億元，按年增加 25.1%，再創歷史新高。(信報)

華潤電力 (836) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔利潤 145.19 億元，按年增長 0.9%。每股基本盈利 2.8 元。集團末期息每股派 0.771 元，連同中期息 0.356 元，合共派 1.127 元，派息率為 40.2%。期內，營業額 1020.1 億元，按年減少 3.1%。(信報)