鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-19 15:23

外媒引述消息人士最新報導，滙豐 (HSBC) 正醞釀大規模重組計劃，考慮在未來三至五年內裁減約 10% 的員工職位，受影響人數可能達 2 萬個，此舉被視為傳統金融業轉型為數位化與效率驅動模式的關鍵訊號，也反映出 AI 科技對銀行業的顛覆性影響正在加速顯現。

AI搶飯碗潮真來了？繼Meta之後 HSBC也傳出計畫裁減2萬個職位(圖:shutterstock)

消息人士透露，滙豐此次裁員將主要針對全球服務中心的中後台部門，這些不直接面對客戶的職位最易被自動化技術取代。儘管仍處於初步評估階段，但該計畫已納入滙豐的中期發展策略。

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滙豐執行長艾橋智 (Georges Elhedery) 正推動銀行進行全面重組，透過削減成本、出售非核心資產等措施，將業務重點聚焦於亞洲市場。部分裁員可能透過業務剝離或區域退出等方式實現。

這波裁員計畫並非個案。近期，Meta 傳出打算裁員 20% 來抵銷 AI 領域巨額投入，金融科技公司 Block 也已裁減近半數員工，均將自動化技術提升作為裁員理由。

2025 年，全球有逾 5 萬人裁員被歸因於 AI 技術影響，但分析師指出，企業恐藉技術革新之名掩蓋業務需求降溫、疫情後過度招聘等實質問題。

值得關注的是，此次重整正值華爾街熱議 AI 代理自主執行任務能力突破的關鍵節點。隨著聊天機器人朝著能處理複雜金融交易的 AI 代理商演進，銀行業中後台營運模式面臨根本性變革。

滙豐的決策可能成為金融業人力資源配置轉型的風向標，預示著產業將迎來更深層的數位重塑。

儘管 AI 替代人工已成趨勢，但質疑聲也不絕於耳。有觀點認為，技術革新應與人才轉型並重，銀行需平衡效率提升與員​​工權益保障。