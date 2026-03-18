鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-18 18:50

騰訊控股 (00700-HK) 周三 (18 日) 公布其 2025 年第四季及全年業績，展現出強勁的增長勢頭，進一步鞏固其作為中國最大社群媒體與遊戲公司的地位。

〈財報〉遊戲與 AI 雙引擎驅動 騰訊營收利潤雙位數增長(圖:shutterstock)

數據顯示，騰訊 2025 全年總營收達到 7,518 億元人民幣，年增 14%；其中第四季營收為 1,944 億元，年增 13%，表現略高於市場預期。在盈利能力方面，非國際財務報告準則 (Non-IFRS) 下，全年歸母淨利潤為 2,596 億元，顯著增長 17%。

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遊戲業務

遊戲業務仍是騰訊的核心增長支柱。第四季本土市場遊戲收入達 382 億元，年增 15%，主要受到新遊戲《三角洲行動》(Delta Force)、《特戰英豪》(VALORANT) 系列及《鳴潮》(Wuthering Waves) 的強勁帶動。其中，《三角洲行動》表現尤為驚人，巔峰日活躍用戶 (DAU) 突破 5,000 萬。

國際市場遊戲表現更為亮眼，收入年增 32% 至 211 億元，主要得益於 Supercell 旗下產品及《PUBG Mobile》的持續增長。

AI 戰略

騰訊正加速轉型為 AI 驅動型企業。2025 年，騰訊在新 AI 產品方面的投入高達 180 億元，涵蓋人才引進、數據訓練及「元寶」(Yuanbao) 聊天機器人的市場推廣。混元 (Hunyuan) 大模型 3.0 目前正進行內測，預計於 2026 年 4 月起逐步對外開放。

此外，騰訊推出了「OpenClaw」AI 產品套件，包含針對企業的 WorkBuddy 及個人用戶的 QClaw，目標是將 AI 從被動的聊天機器人轉化為主動執行任務的「自動化 AI Agent」，並深度嵌入微信生態系統中。

營銷與金融科技

營銷服務 (原網路廣告) 第四季收入年增 17% 至 411 億元。這主要歸功於 AI 技術對投放模型的升級，以及自動化方案 AIM+ 的應用，有效提升了廣告轉化率。金融科技與企業服務則增長 8% 至 608 億元。

此外，雲端業務已實現規模化盈利，2025 年經調整營運利潤達 50 億元，顯示出在供應鏈優化與企業 AI 需求激增下的結構性改善。

未來展望與資本分配

展望未來，騰訊計畫在 2026 年將新 AI 產品的投資額增加一倍以上，以捕捉 AGI 帶來的長期機遇。在資本回報方面，騰訊提議 2025 年度股息為每股 5.30 港幣，年增 18%。