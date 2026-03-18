鉅亨網新聞中心 2026-03-18 16:43

港股主要指數周三 (18 日) 集體收漲，恒生指數最終上漲 0.61%，收報 26,025.42 點，成功站上 26,000 點關口。恒生科技指數漲 0.01% 至 5,108.30 點；國企指數漲 0.10%。

今日市場焦點集中於 AI 及相關應用板塊。Minimax 表現最為強勁，漲幅達 19.85%，主要受其發佈新一代旗艦大模型 M2.7 所激勵。此外，智譜 (Zhipu) 緊隨其後大漲 19.47%，金山雲與萬國數據也分別錄得 18.17% 與 15.24% 的顯著漲幅。

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科網龍頭方面，阿里巴巴、百度與嗶哩嗶哩均漲超 2%。據悉，阿里巴巴與百度同步調升了 AI 算力與存儲產品價格，反映出市場對 AI 推理需求的激增已推動算力進入「賣方市場」週期。

電力設備股在午後發力拉升，東北電氣漲幅超過 12%。分析指出，AI 算力的爆發推動數據中心建設提速，帶動燃氣輪機與綠電供應需求，預計至 2030 年「算電協同」將為相關企業創造巨大的增量空間。半導體板塊同樣活躍，天數智芯與上海復旦漲幅均超過 13%，其中上海復旦受惠於華力微電子準備量產 7nm 製程的消息刺激。

儘管大盤向好，內房股今日普遍下挫，龍湖集團跌幅超過 3.8%。機構認為，短期地產數據仍處於臨界點，市場尚難形成一致的房價上漲預期。此外，媒體與娛樂板塊走勢分化，騰訊音樂 - SW 因業績或其他因素大跌 21.82%，網易雲音樂亦跌近 10%。電子煙龍頭思摩爾國際則因 2025 年溢利同比下降 18.5%，股價重挫 19.16%。