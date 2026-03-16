鉅亨網編輯林羿君 2026-03-16 09:10

一家績效頂尖的新興市場基金，正提高對中國大型 AI 雲端巨頭的投資比重，押注這些公司相較於正大舉投入資本擴張的美國科技巨擘，具備更具吸引力的估值。

Pzena Investment Management 執行長 Caroline Cai 表示，她所管理的 39 億美元基金，近期持續加碼騰訊控股 (00700-HK) 與阿里巴巴 (09988-HK) 等數位平台企業。她指出，這些公司目前估值偏低，但憑藉其有能力改變日常生活的潛力，未來上行空間相當可觀。

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Cai 在紐約接受訪問時提到，投資人目前無需支付高昂溢價，就能參與 AI 扭轉生產力曲線的可能性；她補充道，在目前難以預測最終贏家與輸家的早期階段，採取這種策略應能帶來豐厚回報。

隨著 AI 技術逐漸成為科技爭霸戰的新戰場，投資人正權衡美中兩國的發展前景。在美國，頂尖企業正投入數千億美元建設數據中心與算力，競相開發最先進的模型；相較之下，中國互聯網巨頭的資本支出規模較小，且更專注於將 AI 嵌入現有平台的應用程式中。

根據彭博彙編的數據，Pzena 的新興市場價值基金在過去五年的表現優於 97% 的同類型基金，今年的績效也超越了 90% 的同業。

該基金主要持股清單包含三星電子、台積電及阿里巴巴；在所有產品線中，Cai 共同管理的資產總額約為 670 億美元。

她的觀點與當前市場主流情緒形成鮮明對比。近幾個月來，由於擔憂中國平台業務競爭加劇，加上部分資金轉向 MINIMAX(00100-HK) 等 AI 新創公司，投資人持續拋售騰訊與阿里巴巴。

目前追蹤在港上市中國科技股的指數，仍較 2025 年的高點低了近 25%。

對投資人而言，AI 領域的核心問題，在於龐大的資本支出能否產生實質收益。在美國，四大科技巨頭預測 2026 年的資本支出可能達到約 6,500 億美元，主要用於新數據中心及相關設備。

雖然這一數字可能進一步攀升，但該集團集體持有的 2,240 億美元現金儲備提供了緩衝空間。