鉅亨網編輯林羿君 2026-03-18 15:30

微信生態發威！騰訊反攻阿里奪回AI主導權 市值暴增300億美元。(圖:shutterstock)

騰訊押注代理式 AI 微信生態成關鍵優勢



過去一週，騰訊密集推出多項指標性產品，鎖定類似 OpenClaw 的 AI 代理服務，這類工具可自動執行叫車、訂位等真實世界任務。騰訊的最大優勢在於其整合能力，透過擁有 14 億用戶的微信（WeChat）平台，串聯中國幾乎所有應用場景。

‌



據悉，騰訊正計畫將自家 AI 代理整合進微信，最快可能於下月推出，惟仍受算力限制影響。

相較之下，阿里巴巴雖在開源大型語言模型領域領先中國同業，但尚未成功轉化為顯著的商業優勢。本月更流失核心模型開發人才，引發市場對其 AI 策略的疑慮。公司亦同步啟動大規模組織重整，試圖重新聚焦 AI 變現能力。

資本市場重新評估 騰訊市值回升

投資人已開始重新押注這場競賽結果。自推出 QClaw 與 WorkBuddy 等代理式 AI 服務以來，騰訊股價上漲約 4.7%，創下兩年來相對阿里巴巴的最佳月度表現。市場人士指出，2026 年將是 AI 代理成為主流應用形態的關鍵一年，騰訊在產品整合上的優勢可望進一步凸顯。

隨著兩大科技巨頭財報將接連公布，市場關注焦點持續升溫。過去騰訊因落後阿里而遭投資人拋售，但其代理式 AI 布局正改變市場敘事。自相關產品推出以來，騰訊市值已增加約 300 億美元，為中國企業中增幅最大之一。

分析指出，騰訊擁有龐大的用戶數據與完整應用生態，使其在發展代理式 AI 上具備先天優勢。摩根大通報告指出，微信在通訊、內容發現、支付與履約等領域的深度整合，形成競爭對手難以跨越的門檻。

阿里模型實力仍強 但內部挑戰浮現

儘管如此，阿里巴巴的 Qwen 模型在效能上仍與國際競爭對手並駕齊驅，並在開源社群掀起廣泛採用。不過，核心開發者離職與內部協作問題，為其 AI 發展增添變數。市場亦傳出部分內部人士對最新 Qwen3.5 表現評價保守。

中國 AI 競爭的激烈程度在農曆春節期間展露無遺。阿里巴巴、字節跳動、騰訊與百度合計投入約 80 億元人民幣，用於補貼與推廣 AI 應用。雖然短期用戶數均大幅成長，但騰訊的元寶（Yuanbao）在活動後用戶回落最為明顯，顯示黏著度仍待提升。