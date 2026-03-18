鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-18 16:10

受到台灣央行信用管制影響，高總價住宅購屋貸款條件趨嚴格，不僅沒有寬限期，且自備款至少要準備 7 成以上，加上高房價與購屋小宅化等趨勢，台北市高總價住宅交易量明顯衰退。房仲業者根據內政部實價登錄交易資訊，彙整近五年台北市總價逾 7000 萬元高總價住宅交易量變化，相較於 2021 年，2025 年高總價住宅交易量只剩下 245 戶，減幅達 47.8%，量縮將近一半。

台北市高總價住宅交易降溫，統計：近五年交易量近腰斬。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中央銀行自 2012 年起，針對高總價住宅貸款實施信用管制，貸款額度上限逐次從五成，再經多次信用管制逐步下修至現行的三成，在購屋自備款壓力增加之下，造成高資產族群購置高總價住宅時，決策更趨保守。

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陳金萍表示，2023 年 7 月平均地權條例修正實施後，私法人購置住宅採許可制，也讓過去常以公司名義購置的高總價住宅市場不再可行，加上近年中央銀行控管市場資金過度集中不動產市場，台北市高總價住宅交易大幅萎縮，交易量自 2021 年至 2025 年由 469 戶下降至 245 戶，減少 47.8% 近乎腰斬。

但從交易占比數據觀察，台北市蛋黃地區的高總價住宅交易量仍有一定支撐，大安區、中山區、中正區三個行政區交易占比不減反增，總價逾 7000 萬元高總價住宅交易占比達 18% 以上。其中，中正區高總價住宅近五年交易占比增加 6.9 個百分點來到 18%，增加最多，顯示核心區域仍具有穩定的高端住宅需求。

同時，台北市博愛特區、仁愛路、羅斯福路周邊是中正區高總價住宅交易熱門路段，棟距充足的道路環境與高強度的維安吸引許多注重隱私的高資產人士在中正區購屋，與大安區、中山區高總價住宅的商務、新貴客群有著明顯區隔，居住環境單純優質，生活品質佳，加上知名品牌豪宅社區建案完工增加供給，也讓中正區高總價住宅交易占比上升。

台北市除了大安區、中山區、中正區高總價住宅交易占比增加以外，還有大同區的高總價住宅交易占比也呈現增加，五年內高總價住宅占比由 0.2% 增加至 2.4%，增加了 2.2 個百分點。