〈房產〉房市急凍成交萎縮 房仲全聯會 ：這是房仲業20年來最嚴峻考驗

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-17 14:15

政策打壓導致交易量大幅萎縮，加上部分業者預期過度樂觀，房仲全聯會今 (17) 日指出，2025 年全台房仲業出現「店效、人效雙雙創下 20 年新低」的景況。全國房仲全聯會理事長王瑞祺再次指出，台灣央行信用管制政策應適度鬆綁；同時房仲業者也必須認清市場現實唯有多角化經營、整併裁店、汰弱留強，才能度過這波景氣寒冬。

房仲全聯會理事長王瑞祺。(鉅亭網記者張欽發攝)

根據內政部統計，近 20 年來國內房仲業出現非常嚴重的「僧多粥少」現象。2006 年全台建物買賣移轉棟數高達 45 萬棟，但到了 2025 年只剩下 26.1 萬棟，市場大餅縮水高達 42%。然而在這 20 年間，經紀業營業家數卻從 2006 年的 3516 家一路大幅增加至 2025 年的 9215 家，店數增加 1.6 倍；同時間受僱之不動產經紀人員也從 2 萬 1171 人暴增至 7 萬 7331 人，人數增加 2.6 倍。

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全聯會指出，在此「僧多粥少」的情況下，房仲業最關注的 KPI——店效與人效——雙雙創下 20 年來新低。去年整體店效只剩下 28.4 棟，人效更僅有 3.4 棟，產業競爭之激烈可見一斑。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，近幾年來房仲業經營確實相當辛苦，從上述統計數據即可看出端倪。一方面長期存在「僧多粥少」的結構問題，特別是在營業員低門檻大量進入市場後，自 2011 年起，經紀人員平均一個月想要成交一棟房屋幾乎已成為不可能的任務。

而加上 2024 年 9 月 19 日起央行實施第七波選擇性信用管制，導致 2025 年整體房仲業店效與人效雙雙降至歷史新低。去年許多房仲店頭與經紀人員都是在苦撐待變，這絕非危言聳聽，而是冷冰冰的統計數字所呈現的殘酷現實。

由於房仲業是高度依賴成交量的產業，王瑞祺理事長再次呼籲政府，信用管制政策確實到了應該適度調整的時候。2025 年全年交易量僅勉強守住 26 萬棟關卡，業者已面臨史上最艱困的市場寒冬。

全聯會指出，目前市場上投機炒作客與預期房價持續上漲的心理已大幅退散，再加上美國與以色列攻打伊朗所引發的全球經濟動盪，使整體市場信心更加保守。此時若能適度放寬部分信用管制，讓剛性自住需求更容易取得房貸，不僅能促進市場正常交易，也能間接為房仲產業提供基本的生存空間。

對於面臨經營困境的房仲業者，王瑞祺也提出建議。在這個生死存亡的關鍵時刻，業者首先必須像「變形金剛」一樣具備多功能能力，朝向多角化經營發展，包括土地開發、農地買賣、包租代管、都市更新整合等相關領域，不能只依賴單一的房屋交易市場。