鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-18 11:20

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。房仲業者彙整實價登錄資料發現，三峽平均房價自 2021 年的 29.9 萬 / 坪，一路攀升至 2024 年的高點每坪 40.7 萬元，儘管去年受房市環境影響，小幅修正至 39.2 萬坪，但近五年整體漲幅仍高達 31.1%，而房價相對親民的鶯歌，目前區域平均房價也已經站上 3 字頭，五年仍達漲幅 26%。

中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，三鶯線通車後將大幅縮短三峽、鶯歌往返雙北市中心的通勤時間，交通便利性提升可望磁吸更多外溢人口進駐，進而帶動區域房市交易量能穩健成長。

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詹智民表示，三鶯地區房價相對平實，本就是許多「脫北族」的置產首選。捷運三鶯線的動工，更是為區域房市注入一劑強心針，不僅提升整體基礎機能與通勤便利性，也讓看屋人潮明顯增加。近年來，隨著各項公共建設題材持續推進，加上重劃區開發逐步到位，三鶯地區的房市能見度不斷攀升，區域房價自然水漲船高。

詹智民指出，三峽與鶯歌的生活圈大致可分為舊市區與重劃區兩大區塊。以三峽而言，北大特區因街廓規劃整齊、文教氛圍濃厚，目前區域新建案房價已站上 6 字頭，而舊市區的中古屋則多落在 3-4 字頭；鶯歌方面，鳳鳴重劃區新建案房價也已經站穩 4 字頭，舊市區中古屋行情則普遍落在 3 字頭上下。

目前三鶯地區的購屋族群除了在地客之外，也吸引了不少來自雙北的外溢買盤，其中不乏小資族、首購族、育兒家庭及退休族等等，多元的客群結構使得當地的剛性需求相對穩定，也為區域房市提供較強的支撐力道。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在政府重錘打炒房之下，市場回歸理性，部分屋主也願意在議價空間上釋出更多彈性，對於購屋民眾來說，現在反而是進場看屋的好時機。