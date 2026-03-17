鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-17 14:47

全台房市買氣冷凍，但預售案價格聞風不動，但也令新舊屋價差持續擴大。房仲統計實價資料，全台六都 2025 年 1-2 月新舊案每坪單價價差，除台北市之外，普遍價差僅約 10 萬元上下，但至今年六都價差更深，其中新北市價差更成長 44.1% 來到 27.1 萬元。

至於新舊價差最大仍屬北市，同樣購置 30 坪物件，買二手屋相比買新案能省 1053 萬元。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，相對建商價格鐵板一塊，面臨大環境變遷，中古屋主心態已率先調整，造就新舊案價差飆升。

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根據實價登錄，全台新舊案價差增幅最大區域為新北，在新北市今年 1-2 月成屋平均成交單價僅約 44.8 萬元，相比新案每坪單價約 71.9 萬元，若消費者買成屋，每坪能省 27.1 萬元，價差在六都中僅次於北市，而該價差相比去年同期更是成長 44.1%，漲幅位居六都冠軍；另值得注意的是，南二都的台南與高雄市新舊價差今年也來到 14.5、17.8 萬元，相較去年同期價差也成長 4 成以上。

賴志昶指出，近年受工料雙漲等議題，加上土地入手成本日益高漲，令新案價格僵固，加上有實價登錄透明化價格，因此就算面臨大環境寒冬，建商也不敢貿然降價，反觀中古屋主大多為長期持有，部分早期入手者面臨市場趨冷，多有獲利了結心態，降價意願大升；其中新北市與南二都，過去幾年在建設利多、重劃區議題及科技業話題帶動下，新案房價基期飆漲，惟三市幅員廣闊，中古屋況難料，屋齡普遍亦偏高，加上大環境使然，令消費者相對能以「甜甜價」入手中古屋。

另看數據，六都中新舊案價差最高者仍屬台北市，今年至今新案平均成交單價已達 131.1 萬元，相較中古屋每坪單價 96 萬元，價差高達 35.1 萬元。住商不動產台北市區協理錢思明認為，北市新舊價差能居首位，主因為台北素地稀缺，且生活、商業機能齊全，區域若有都更或危老新案，一推出即是從每坪百萬元起跳；反觀中古市場，長年以高齡老宅為大宗，且其中不少為公寓產品，由於面臨大環境衝擊，此類高屋齡、無電梯物件，相對價格較具讓利空間，一來一往之下，致使北市購屋人同樣購買 30 坪產品，新舊案交易總價能差千萬元以上。