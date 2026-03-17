〈房產〉毛孩經濟太夯 這縣市寵物商機年成長率衝第一

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-17 18:33

毛孩比小孩還多，推動寵物經濟持續升溫。房仲業者根據財政部統計資料，全台寵物用品零售批發等相關產業，2025 年營利事業家數已來到 6825 家，相比上一年成長超過 200 家，年增幅 3.3%；而六都中，新北市總家數達 1236 家，位居六都之冠，也是唯一家數破千的城市；而成長最多的則是桃園市，2025 年寵物用品相關營利事業家數來到 555 家，年成長率 6.1%，為六都中寵物經濟成長最快的城市。

毛孩經濟太夯，寵物商機桃園年成長率衝第一。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著少子化趨勢加劇，飼養毛孩已逐漸取代養育小孩，成為許多家庭的情感寄託。根據寵物登記管理資訊網資料顯示，全台 2025 年犬貓登記數年增逾 3 萬隻，年增幅突破 10%，顯示「毛孩主人」族群持續擴大，也帶動飼料、生活用品、美容與醫療等相關消費需求同步成長。

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張旭嵐指出，新北市寵物用品相關業者家數居六都之冠，主要因新北市人口規模為全台最大，且住宅社區密集、養寵人口基數高，使寵物消費市場需求穩定，且店租成本較台北市低，店面空間大，坪效高，符合經營效益；而桃園市寵物經濟成長快速，則受惠北北桃生活圈成形，近年人口持續移入，且以首購、年輕家庭比例較高，許多小家庭或單身客群，選擇以飼養毛孩陪伴生活，加上重劃區與新興住宅聚落快速發展，磁吸周邊寵物商機加速進駐，進而推動寵物經濟成長動能。

隨著毛孩經濟崛起，寵物用品店、寵物美容與複合式寵物服務等相關商機快速擴張，也帶動業者對店面的需求提升。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，寵物消費屬於高頻率的生活消費，為方便毛主人就近採購生活用品或帶寵物洗澡美容，因此業者在選址時，多傾向布局三類型商圈店面，包括「住宅密集區」、「社區型商圈」及「公園綠地宅」。住宅密集生活圈與大型社區因人口集中度高、商機活絡，有助於穩定客源，而公園綠地周邊，則因毛孩活動頻繁，相對容易凝聚固定客群。