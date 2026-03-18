鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-18 15:20

隨著瑞士央行 (SNB) 即將舉行季度利率決議，市場目光正集中在該行如何應對瑞士法郎的強勢升值。

經濟學家普遍預期，由主席 Martin Schlegel 領導的官員，將在此次會議中維持 0% 的利率不變。然而，由於央行在不到三周前才釋出可能干預匯市的信號，其政策聲明的措辭與新聞發布會的表態將受到嚴格審視。

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避險情緒推升法郎

中東地區的衝突迫使瑞士法郎再次發揮其「避風港」的作用。避險資金的湧入使法郎兌歐元匯率衝上十年高點，並成為今年表現最強勁的主要歐洲貨幣。面對市場壓力，瑞士央行先前已發出聲明，表示其干預匯市的意願有所增加。

經濟學家多數認為，相較於可能損害經濟的「負利率」選項，瑞士央行更傾向於採取匯率干預。央行在年度報告中也明確指出，與美國財政部的聯合聲明證實了干預匯市是確保物價穩定的重要貨幣政策工具。

彭博經濟研究認為，法郎目前處於實質高估的狀態，這反而可能增加央行干預的有效性。

通膨維持低點，政策調整壓力尚緩

瑞士目前的通膨形勢讓央行有足夠的迴旋餘地。年增通膨率目前停留在 0.1%，處於央行 0% 至 2% 目標區間的下限。雖然法郎走強會透過降低進口成本來抑制通膨，但外部能源價格 (如石油和瓦斯) 的上漲可能提供些許支撐。

Raiffeisen Switzerland 資深經濟學家 Alexander Koch 表示，瑞士央行希望看到通膨略微上升，但央行目前處於相對舒適的位置，並未感受到立即行動的壓力。另有部分觀點認為，為了限制外部能源價格上漲帶來的轉嫁風險，央行目前對強勢法郎的容忍度可能更高。

全球視野與未來展望

本周是全球金融市場的關鍵時刻，包括美國聯準會 (Fed) 與歐洲央行 (ECB) 在內的多個主要貨幣當局都將公布決策，且多數預期將維持利率不動。儘管市場交易員已開始押注瑞士今年可能升息，但多數經濟學家預計要到 2028 年才會有實際動作。

瑞士央行對 2028 年的長期通膨預測將是未來政策動向的重要指標。若預測值高於去年 12 月提出的 0.8%，則可能強化市場對未來升息的預期。