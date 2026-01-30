瑞郎觸及11年高位 仍被列美匯率觀察名單 瑞士央行面臨挑戰

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-30 20:50

做為全球最強勢貨幣之一，瑞士法郎兌美元匯率本周已創下 11 年來的新高，今年累計上漲 3.5%，而在剛過去的 2025 年，瑞郎已錄得高達 12.7% 的年度漲幅。

瑞郎觸及11年高位 瑞士央行面臨挑戰(圖:shutterstock)

‌



此前，瑞士央行總裁 Martin Schlegel 在達沃斯世界經濟論壇上表示，地緣政治局勢的進一步升級帶來了更多不確定性，這促使全球資本湧向被視為「終極避風港」的瑞郎。市場分析指出，美國貿易政策的反覆無常、聯準會獨立性引發的質疑，以及全球多地的軍事干預隱憂，均侵蝕了市場對美元的信心。

然而，強勢本幣對瑞士而言是一把「雙刃劍」。雖然這象徵了經濟穩定，但也讓貨幣政策的制定變得極其複雜。目前瑞士通膨率僅為 0.1%，基準利率維持在 0%，國家正面臨通縮與重返負利率區間的威脅。

儘管瑞士的製藥、精密製造及鐘錶等高端出口產品，基本上對價格變動的敏感度較低，但瑞郎持續走強仍會擠壓出口商利潤，並可能拖累薪資增長。