〈台幣〉股匯雙漲交易急凍收31.832元 觀望Fed利率決策

中東戰事影響逐漸鈍化，台股持續反彈，但 FOMC 會議登場，外資態度轉趨觀望， 新台幣 兌美元今天以 31.85 元開盤，盤中最高升抵 31.81 元、最低來到 31.86 元，整體市場交易冷清，終場匯價以 31.832 元作收，升值 5.3 分，為連 2 升。

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台灣央行將於 19 日召開第一季理監事會議，市場普遍預期政策利率不變，雖然台灣內部通膨相對溫和，但地緣政治風險是最大的不確定性，美、伊衝突若持續升溫，導致油價飆漲至每桶 150 美元以上，恐為經濟帶來龐大的壓力，市場關注央行看法，以及房市選擇性信用管制是否有所調整。