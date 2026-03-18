〈台幣〉股匯雙漲交易急凍收31.832元 觀望Fed利率決策
鉅亨網記者陳于晴 台北
市場靜待美國聯準會 FOMC 會議結論出爐，台北匯市交易量明顯萎縮，新台幣兌美元今 (18) 日呈現狹幅整理，終場收在 31.832 元，升值 5.3 分，台股指數則大漲逾 500 點，站回 3 萬 4 關卡，呈現股匯雙漲，台北與元太外匯市場總成交值 14.345 億美元。
中東戰事影響逐漸鈍化，台股持續反彈，但 FOMC 會議登場，外資態度轉趨觀望，新台幣兌美元今天以 31.85 元開盤，盤中最高升抵 31.81 元、最低來到 31.86 元，整體市場交易冷清，終場匯價以 31.832 元作收，升值 5.3 分，為連 2 升。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.30%，亞幣普遍走揚，韓元升值 0.30%，日元升值 0.29%，新台幣與人民幣均升值 0.17%，新加坡幣升 0.16%。
受輝達 GTC 大會利多激勵，台股上漲 512.01 點，收在 34348.58 點，權王台積電漲近 2%，收 1905 元，股王信驊一度觸漲停收在 12345 元。外資回頭買超 93 億元。
台灣央行將於 19 日召開第一季理監事會議，市場普遍預期政策利率不變，雖然台灣內部通膨相對溫和，但地緣政治風險是最大的不確定性，美、伊衝突若持續升溫，導致油價飆漲至每桶 150 美元以上，恐為經濟帶來龐大的壓力，市場關注央行看法，以及房市選擇性信用管制是否有所調整。
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