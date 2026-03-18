以色列再暗殺伊朗重要領導人！紐時舉兩場斬首行動為例質疑：有用嗎？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-18 10:30

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遇襲身亡，是以色列在伊朗前最高領袖哈米尼遭空襲身亡後實施的又一次高級別暗殺行動，但這種定點清除戰略正引發深刻質疑。

以軍周二(17日)空襲德黑蘭擊殺拉里賈尼(右)。(圖:shutterstock)

儘管以色列總理尼坦雅胡宣稱此舉將為伊朗人民「掌握自己命運」創造機會，國防部長卡茨更以「反覆斬斷章魚頭部」的激烈言辭強調持續打擊的決心，但戰略專家們警告，這種過度依賴定點清除的手段恐產生反噬效應。

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《紐約時報》周二 (17 日) 報導分析指出，以國此舉意在透過破壞伊朗政府穩定來為民眾起義鋪路，但歷史經驗顯示，類似策略的長期效果存疑。

從 1972 年慕尼黑奧運會慘案後的復仇行動，到 2000 年代針對巴勒斯坦武裝人員的定點清除，再到 2024 年成功擊斃真主黨領導人納斯魯拉及其繼任者，以色列雖展現出精準打擊能力，但始終未能從根本上瓦解對手機制。

以國摩薩德前官員 Sima Shine 指出，拉里賈尼的實用主義作風曾為各方對話保留空間，其死亡可能導致強硬派勢力擴張，尤其是伊斯蘭革命衛隊司令兼議長加利巴夫等強硬派掌權，將加劇地區對抗態勢。

更值得關注的是，伊朗領導層儲備深厚，哈米尼遇刺後其子穆吉塔巴迅速接任，展現出體制內部的韌性。

以色列軍情局伊朗分局前局長 Danny Citrinowicz 以加薩為例證實這種戰略的局限性。儘管哈馬斯多數領導人被清除，該組織仍維持運作。

Citrinowicz 說：「斬首行動是重要手段，但不能作為核心戰略。」

80 歲的前國內安全局局長 Ami Ayalon 則用國際象棋比喻警示，意識形態戰場遠比軍事棋局複雜，過度聚焦「擒王」恐引發全盤失控。

深層矛盾在於戰爭目標的模糊性。Ayalon 直言美以領導人未能制定清晰可實現的戰略藍圖，尼坦雅胡關於「創造起義條件」的設想既無時間表也缺乏實施路徑。

目前，中東正陷入斬首行動與地緣重構的雙重漩渦。以國在加薩與真主黨的作戰經驗表明，清除領導層雖能暫時削弱組織能力，卻無法根除意識形態根基，而伊朗強硬派鞏固權力後，恐進一步強化核計劃與導彈開發，令區域內博弈升級至更危險階段。

戰略學者注意到令人憂慮的循環：定點清除催生更激進的繼任者，強硬派上台後實施更強硬政策，反而壓縮政治解決空間。

與此同時，平民傷亡與基礎設施破壞正在中東地區積累世代仇恨。正如 Ayalon 反思美國入侵伊拉克的教訓時所言：「我們距離製造混亂僅一步之遙，這種混亂不僅會吞噬伊朗，更將席捲整個中東。」