〈港股盤後〉科技股與新能源板塊領漲 恒指漲近1.5%

鉅亨網新聞中心 2026-03-16 16:42

港股市場周一 (16 日) 表現強勁，三大指數高開高走，呈現集體上揚態勢。截至收盤，恒生指數上漲 1.45%，報收 25834.02 點；恒生科技指數漲 2.69%，報 5111.78 點，盤中一度升近 3%；國企指數則上漲 1.67%，報 8816.32 點。市場風險偏好顯著回升，科技、存儲晶片、新能源汽車及 AI 應用等板塊強勢領漲，而黃金及能源等避險板塊則普遍回調。

科技股與新能源板塊領漲 恒指漲近1.5% (圖:shutterstock)

盤面上，受供需失衡、價格大幅上漲及晶片代工廠擬調升報價等利好激發，存儲板塊景氣度持續攀升。兆易創新單日狂飆 18.41%，華虹半導體漲逾 7%。AI 應用上，智譜發布了專為龍蝦場景優化的 GLM-5-Turbo 大模型，並宣布調升 API 價格，刺激其股價大漲 14.15%。

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新能源汽車部分，比亞迪股份因獲得阿根廷及墨西哥 10 萬輛出口大單，收盤漲逾 7.8%。寧德時代則憑藉亮眼的 2025 年業績及高額分紅方案，漲幅達 7.89%。此外，小米集團因新一代 SU7 即將上市，收漲 5.64%。

黃金股持續調整，赤峰黃金跌逾 6%。摩根大通分析指出，中東衝突後能源價格飆升推高通膨預期，壓低了聯準會降息預期，導致金價承壓。

個股部分，毛記葵涌宣布原控股股東出售股權，引發強制性全面要約，股價收盤暴漲 140.36%。