袁志峰 2026-03-13 04:50

今日推介 - 港交所 (388, $406.4), 目標價 $445, 止損價 $390

1) 股市前景

周四港股下跌，成交減少，南向資金淨買入逾百億元，主要增持盈富基金 (2800)。中東局勢仍有高度不確定性，預期港股維持上落市，長線投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 179 點，早盤冲高回落，最多曾倒升 34 點，隨後輾轉下滑，最多曾跌 378 點，午後輾轉回升，收報 25716 點，跌 182 點或 0.7%。成交額按日減 5% 至 2422 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金淨買入約 113 億元。盈富基金 (2800)、中海油 (883) 及中芯國際 (981) 錄得 47.0、12.4 及 3.2 億元淨買入。騰訊 (700) 及阿里 (9988) 錄得 4.8 及 4.3 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 259 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 0.7%，成份股 28 升 60 跌 2 持平。京東物流 (2618) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。中國宏橋 (1378)、中海油 (883) 及老鋪黃金 (6181) 漲逾 3%。信義玻璃 (868) 漲逾 2%。建設銀行 (939)、工商銀行 (1398)、中石油 (857)、中國神華 (1088) 及寧德時代 (3750) 升逾 1%。石藥集團 (1093) 及農夫山泉 (9633) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。洛陽钼業 (3993)、信達生物 (1801)、恒基地產 (12) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 3%。友邦保險 (1299)、創科實業 (669)、新鴻基地產 (16)、長實集團 (1113)、長江基建 (1038)、電能實業 (6)、藥明生物 (2269)、中國海外 (688) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 2%。

恒生科指跌 0.5%，收報 5027 點，成份股 8 升 22 跌。大型科技股普跌，阿里 (9988)、快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 1%，騰訊 (700) 及美團 (3690) 跌近 1%，京東 (9618) 漲近 1%。小鵬汽車 (9868) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。蔚來 (9866) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 3%。商湯 (20) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。攜程 (9961)、騰訊音樂 (1698) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 2%。中芯國際 (981)、同程旅行 (780)、阿里健康 (241) 及金蝶國際 (268) 跌逾 1%。

板塊方面，電動車、石油、煤炭及鋁製品股逆市上升，漲幅居前。中海油 (883) 及中石油 (857) 升逾 3% 及 1%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 8% 及 4%。中國鋁業 (2600) 及中國宏橋 (1378) 升逾 4% 及 3%。

生物科技、黄金、券商及本地地產股跑輸大市，跌幅居前。信達生物 (1801) 及藥明生物 (2269) 跌逾 3% 及 2%。招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 跌逾 3% 及 2%。國泰海通 (2611) 及中金公司 (3908) 跌逾 4% 及 2%。

周四上証指數平開，早段曾漲 0.2%，其後回落，午後最多曾跌 0.7%，尾市回穩，收報 4129.1 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.6%。科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 24400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 400 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透引述消息人士報道，中國政府已下令煉油廠立即停止 3 月份的成品油出口，以應對中東衝突可能引發的國內燃油短缺。(信報)

4) 個股訊息

理想汽車 (2015) 公布，截至去年 12 月底止第四季股東應佔淨利潤 651.9 萬元 (人民幣 ‧ 下同)，按年跌 99.8%；非美國公認會計準則淨利潤 2.74 億元，跌 93.2%。期內，收入總額 287.75 億元，按年跌 35.0%。(信報)

港鐵 (66) 公布，截至去年 12 月底止全年業績，股東應佔盈利億 146.77 元，按年跌 6.9%，每股盈利 2.36 元，派末期息 0.89 元，維持全年派息 1.31 元。期內，總收入 554.65 億元，按年減少 7.6%。(信報)

太古地產 (1972) 公布，截至 2025 年 12 月底止全年收入 160.41 億元，按年升 11.2%。基本溢利 86.2 億元，按年增 27.4%。派第二次中期股息每股 0.8 元，連同第一次中期股息 0.35 元，全年派息 1.15 元，按年增加 4.5%。(信報)

太古 (19) 公布，去年撇除投資物業公平值虧損後的股東應佔基本溢利為 113.73 億元，按年增長 8.6%。第二次中期息 A 股每股派 2.5 元，連同第一次中期息，A 股派息 3.8 元，按年增 13%。(信報)