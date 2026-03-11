袁志峰 2026-03-12 04:50

今日推介 - 華潤電力 (836, $19.24), 目標價 $21.0, 止損價 $18.5

【袁志峰專欄】美國通脹數據符合預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

‌



周三港股下跌，成交減少，南向資金轉淨買入。中東局勢仍有高度不確定性，預期港股維持上落市，長線投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 152 點，早段最多曾漲 190 點至 26150 點，隨後輾轉下滑，午後最多曾跌 141 點，收報 25898 點，跌 61 點或 0.2%。成交額按日減 23% 至 2545 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 34 億元。中海油 (883)、阿里(9988) 及吉利汽車 (175) 錄得 10.4、7.0 及 5.3 億元淨買入。騰訊 (700)、建設銀行(939) 及工商銀行 (1398) 錄得 24.4、8.3 及 1.9 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 146 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 0.2%，成份股 45 升 42 跌 3 持平。寧德時代 (3750) 漲 9%，為升幅最大藍籌。吉利汽車 (175) 及中國神華 (1088) 漲逾 8% 及 4%。中海油 (883) 及信義光能 (968) 漲逾 3%。中石油 (857)、中國宏橋(1378)、東方海外(316)、華潤電力(836)、老鋪黃金(6181) 及京東物流 (2618) 漲逾 2%。金沙中國 (1928)、中通快遞(2057) 及中華煤氣 (3) 升逾 1%。海底撈 (6862)、申洲國際(2313) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。滙豐 (5)、中國人壽(2628)、石藥集團(1093) 及李寧 (2331) 跌逾 2%。建設銀行 (939)、新鴻基地產(16)、翰森製藥(3692) 及藥明生物 (2269) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.1%，收報 5054 點，成份股 14 升 16 跌。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 漲近 1%，網易 (9999) 及美團 (3690) 跌逾 1% 及 2%。蔚來 (9866) 漲逾 14%，為升幅最大成份股。零跑汽車 (9863) 及小鵬汽車 (9868) 漲逾 4% 及 3%。比亞迪電子 (285) 及聯想 (992) 漲逾 2%。同程旅行 (780)、華虹半導體(1347)、比亞迪(1211) 及理想汽車 (2015) 升逾 1%。京東健康 (6618) 及商湯 (20) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。攜程 (9961) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 1%。

板塊方面，電動車、石油、煤炭、光伏、航運及電力股逆市上升，漲幅居前。中煤能源 (1898) 升逾 5%，中國神華 (1088) 及兗礦能源 (1171) 升逾 4%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 升逾 3%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升逾 3% 及 2%。華能國際 (902) 升逾 3%，華潤電力 (836) 及中國電力 (2380) 升逾 2%。

航空及醫藥股下跌，跌幅居前。東方航空 (670) 及中國國航 (753) 跌逾 3% 及 2%。百濟神州 (6160) 及石藥集團 (1093) 跌逾 2%。

周三上証指數平開，全日窄幅震盪，早盤曾跌 0.3%，午後最多漲 0.3%，收報 4133.43 點，升 0.2%。深証成指升 0.8%。科創 50 指數跌 1.4%。滬深兩市總成交約 24800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 800 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 2 月消費物價指數 (CPI) 按月升 0.3%，符合市場預期；按年升 2.4%，與預期及前值相同。期內，核心 CPI 按月升 0.2%，符合預期；按年升 2.5%，符合預期，前值為升 2.5%。(信報)

4) 個股訊息

老鋪黃金 (6181) 發盈喜，預期截至 2025 年 12 月底止年度淨利潤約 48 億元至 49 億元(人民幣．下同)，較 2024 年度增長約 2.26 倍至 2.33 倍；收入約 270 億元至 280 億元，按年增長約 2.17 倍至 2.29 倍。(信報)

國泰航空 (293) 公布，截至去年 12 月底止全年業績，股東應佔盈利 108.28 億元，按年增長 9.5%。每股基本盈利 165.5 仙。集團派第二次中期股息每股 0.64 元，連同第一次中期息 0.2 元，全年共派 0.84 元，按年增 21.7%。(信報)