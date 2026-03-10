袁志峰 2026-03-11 04:50

今日推介 - 工商銀行 (1398, $6.32), 目標價 $6.95, 止損價 $6.05

1) 股市前景

周一港股下滑，跌幅少於預期，成交激增，南向資金淨買入逾 370 億元，創單日歷史新高，主要增持大盤指數 ETF。中東局勢持續緊張，油價急升，港股前景短線不明朗，投資者宜觀望。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 682 點，早段曾跌 851 點至 24906 點，創逾 6 個月新低，隨後輾轉上揚，午後跌幅一度收窄至 315 點，收報 25408 點，跌 348 點或 1.4%。成交額按日增 34% 至 3923 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 372 億元，創單日新高。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 125.7、53.2 及 41.3 億元淨買入。中石化 (386) 及長飛光纖 (6869) 錄得 6.5 及 3.0 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 291 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 1.4%，成份股 17 升 72 跌 1 持平。比亞迪 (1211)、中海油(883) 及中國神華 (1088) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。中石油 (857) 及蒙牛乳業 (2319) 漲逾 2%。招商銀行 (3968) 升逾 1%。洛陽钼業 (3993) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。恒隆地產 (101)、長和(1)、友邦保險(1299)、中石化(386)、金沙中國(1928)、創科實業(669) 及老鋪黃金 (6181) 跌逾 4%。滙豐 (5)、新鴻基地產(16)、恒基地產(12)、中國平安(2318)、中信股份(267) 及吉利汽車 (175) 跌逾 3%。中銀香港 (2388)、長實集團(1113)、中國聯通(762)、農夫山泉(9633)、紫金礦業(2899)、銀河娛樂(27) 及藥明生物 (2269) 跌逾 2%。

恒生科指跌 0.1%，收報 4941 點，成份股 14 升 16 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、京東(9618)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 1%，網易 (9999) 跌逾 2%，美團 (3690) 升逾 2%。小鵬汽車 (9868) 及比亞迪 (1211) 漲逾 5% 及 3%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及商湯 (20) 漲逾 2%。蔚來 (9866)、京東健康(6618) 及金蝶國際 (268) 升逾 1%。地平線機器人 (9660) 及聯想 (992) 跌逾 4% 及 3%，為跌幅最大成份股。騰訊音樂 (1698) 跌逾 2%。美的集團 (300)、嗶哩嗶哩(9626) 及中芯國際 (981) 跌逾 1%。

板塊方面，航空、建材、內險、濠賭、本地銀行及地產股跑輸大市，跌幅居前。中國國航 (753) 跌逾 3%，東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 2%。中國建材 (3323) 跌逾 4%，海螺水泥 (914) 及華潤建材 (1313) 跌逾 2%。中國平安 (2318) 及中國財險 (2328) 跌逾 3%，中國太保 (2601) 跌逾 2%。金沙中國 (1928) 及美高梅中國 (2282) 跌逾 4% 及 3%。

電動車、石油、煤炭及乳製品股逆市上升。中海油 (883) 及中石油 (857) 升逾 3% 及 2%。中國神華 (1088) 及兗礦能源 (1171) 升逾 3%。蒙牛乳業 (2319) 及中國飛鶴 (6186) 升逾 2%。

周一上証指數低開 0.6%，早段最多曾跌 1.7%，隨後輾轉上揚，午後跌幅一度收窄至 0.4%，收報 4096.60 點，跌 0.7%。深証成指跌 0.7%。科創 50 指數跌 1.7%。滬深兩市總成交約 26500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 4500 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息