〈港股盤後〉中東戰事與通膨壓力籠罩 市場謹慎 恒指挫近1%

鉅亨網新聞中心 2026-03-13 16:39

港股主要指數周五 (13 日) 表現低迷，延續跌勢。截至收盤，恒生指數下跌 0.98%，收報 25465.6 點；恒生科技指數下跌 0.99%，報 4978.08 點，失守 5000 點大關；國企指數則下跌 0.32%。市場整體情緒因中東地緣政治衝突升級及通膨預期升溫而趨於謹慎。

中東戰事與通膨壓力籠罩 市場謹慎 恒指挫近1%(圖:shutterstock)

在逆勢中，穩定幣概念股成為市場焦點。耀才證券金融因螞蟻集團收購要約延期至 3 月 25 日，股價暴漲 33.96%。此外，毛記葵涌因完成 65% 股權收購，漲幅高達 37.19%。

‌



相比之下，黃金與航空板塊普遍走軟。雖然地緣局勢緊張，但因油價破百強化通膨擔憂，美元指數逼近 100 關口，導致市場對聯準會降息預期顯著降溫，紫金黃金國際跌幅超過 7%。航空股方面，國泰航空因大股東太古集團折價約 9.62% 配售股份，股價重挫 5%。半導體板塊則受到供應鏈隱憂衝擊，市場擔心伊朗戰爭導致氦氣供應中斷，華虹半導體收跌逾 7%。

中金公司分析認為，中東衝突作為供給衝擊將推升油價，增加海外「滯脹」風險，但對中國的影響相對有限。國元國際則警示，若戰事走向長期化，港股的調整時間恐將隨之延長。