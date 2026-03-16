鉅亨網編輯林羿君 2026-03-16 14:03

受戰爭推升油價飆升影響，美國公債市場今年以來的所有漲幅，已全數蒸發，投資人開始同時擔憂通膨與經濟成長風險。

根據彭博最新指標顯示，美債表現自 2 月底以來累計重挫 1.7%，年度報酬正式轉為負值。這項關鍵性的轉折，象徵著「滯脹」隱憂正全面推升殖利率，並迫使華爾街重新評估對聯準會（Fed）未來一年的降息預期。

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能源通膨與政策不確定性交織

摩根士丹利策略 Bradley Tian 等人在最新研究報告中表示，能源價格驅動的通膨壓力，與貨幣政策的不確定性，正成為長天期美債的沈重負擔。

自美國對伊朗採取軍事行動後，投資人對風險溢價的要求顯著提高。市場普遍擔憂，即便經濟數據出現走軟跡象，居高不下的能源成本，仍可能導致通膨僵固，進而限制聯準會降息的空間。

全球債市同步走跌

這股拋售潮已產生連鎖反應，不僅限於美債，日本與澳洲等主要市場的債券價格亦紛紛走低。衡量全球債信表現的相關指數，也同步回吐了今年以來的所有漲幅。

紐約梅隆銀行（BNY）市場宏觀策略主管 Bob Savage 分析指出，在市場對伊朗衝突趨於穩定建立信心之前，地緣政治不確定性與跨資產波動升高的情況，短期內仍可能持續。