鉅亨網編輯林羿君
日元兌美元週五 (13 日) 跌至 2024 年 7 月以來最低水準，主因中東戰事持續升溫推動油價上漲。
由於國際油價在在經歷了有史以來波動最大的一周後逼近每桶 100 美元，使得日元兌美元匯率微幅下跌 0.1% 至 159.46。伊朗承諾將繼續封鎖荷姆茲海峽，投資人正嚴陣以待，準備迎接更大的動盪。
油價上漲正進一步加劇日本的通膨壓力。由於日本高度依賴來自中東的石油供應，能源價格波動對經濟影響尤為顯著。與此同時，在避險需求升溫之下，美元成為投資人首選資產。
日元持續走低，使其逐步逼近日本政府過去曾出手干預匯市的區間。不過，策略師認為實際干預門檻仍然偏高，因為伊朗衝突升級以及美國經濟數據維持強勁，使美元在基本面上持續獲得支撐。
日本財務大臣片山皐月週五表示，金融主管機關與美方正保持較往常更為緊密的聯繫，同時強調，考慮到日元走貶影響民眾生活，將在「任何時候、任何情況下採取一切必要措施」，但她拒絕對貨幣干預議題發表評論。
當局先前已暗示，與特定的匯率水準相比，他們更關注市場的波動程度與匯率變動的速度。
儘管首相高市早苗上個月在眾議院大選大獲全勝，一度為日元提供支撐，但隨後有媒體報導指出，高市早苗對進一步升息持謹慎態度，且其提名的兩位日銀審議委員立場偏向鴿派，使得日元匯率再度承壓。
