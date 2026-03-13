鉅亨網編輯林羿君 2026-03-13 13:04

日元兌美元週五 (13 日) 跌至 2024 年 7 月以來最低水準，主因中東戰事持續升溫推動油價上漲。

由於國際油價在在經歷了有史以來波動最大的一周後逼近每桶 100 美元，使得日元兌美元匯率微幅下跌 0.1% 至 159.46。伊朗承諾將繼續封鎖荷姆茲海峽，投資人正嚴陣以待，準備迎接更大的動盪。

‌



油價上漲正進一步加劇日本的通膨壓力。由於日本高度依賴來自中東的石油供應，能源價格波動對經濟影響尤為顯著。與此同時，在避險需求升溫之下，美元成為投資人首選資產。