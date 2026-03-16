鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-16 20:17

本周是全球超級央行周，受到中東戰爭局勢僵持影響，金融市場避險情緒持續升溫。新台幣兌美元匯率今 (16) 日呈現股匯雙挫，早盤應聲貶破 32 元整數心理關卡，最低觸及 32.086 元，創下逾 10 個月新低，但央行尾盤擴大調節，帶動貶勢收斂，終場驚險收復 32 元，收在 31.948 元，小貶 3 分，台北與元太外匯市場總成交值爆出 33.08 億美元巨量。

美、以對伊朗的軍事行動已持續約兩周，隨着荷姆茲海峽遭到封鎖，全球能源市場劇烈震盪，布蘭特原油 (Brent) 回升至每桶 105 美元上方。戰爭引發的通膨預期使得避險資金湧入美元，美元指數近日衝破 100 大關，創下近一年新高。

‌



觀察主要貨幣今天走勢，根據央行統計，美元指數續揚 0.16%，人民幣重貶 0.29%，在亞幣中最為疲軟，韓元貶值 0.11%，新台幣小貶 0.09%，新加坡幣亦小幅走貶，而日元則逆勢升值 0.11%。

台股今天開高後震盪翻黑，終場下跌 57.81 點，收在 33342.51 點，外資持續大賣台股 438 億元，並匯出資金，權王台積電下跌 1%，收在全日最低 1845 元，日月光投控、台達電等權值股賣壓偏重，鴻海則逆勢收漲。

匯銀人士指出，近期熱錢持續出逃，加上進口商進場買匯，帶動匯市連續 3 個交易日飆破 30 億美元，不過，央行緊盯台幣走勢，不希望短期內貶值速度過快，將匯價打回 31 字頭，然而，若中東戰事持續下去，日元、人民幣等主要亞幣走疲，央行也不會逆勢而為，不排除本周持續回測 32 元整數大關的可能性。