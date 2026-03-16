鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-16 12:30

美以兩國對伊朗發動軍事行動已超過兩星期，但在美國總統川普基本盤深厚的肯塔基州北部，選民情緒出現明顯分化。不少死忠川粉如今開始擔憂，戰事正讓政府偏離國內通膨、就業與移民等核心議題，汽油價格飆漲與就業市場疲軟，成為當地民眾最直觀的壓力來源。

一位曾在 2024 年大選中投給川普的肯塔基州護士說：「油價上漲和就業不穩讓我非常害怕。」她原期待川普第二任能專注提振美國經濟與民生，但如今戰爭支出、能源危機與通膨效應，讓一般家庭的生活負擔驟增。

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這類聲音在肯塔基北部的多個城鎮不斷出現，選民紛紛質疑：「這場仗到底替誰而打？」

最新民調也顯示，共和黨人中仍有約 84% 支持川普處理伊朗問題的方式，但在非 MAGA 群體中，支持率驟降至 54%，這一深刻分歧意味著核心死忠支持者依舊團結，但溫和派、郊區選民及以經濟為優先的群體已出現動搖跡象。高油價與戰事不確定性，正悄悄侵蝕川普的大本營。

川普上周親赴肯塔基北部，為在伊朗議題上持異議的共和黨眾議員托馬斯 · 馬西造勢。馬西是美國國會中少數公開質疑對伊朗動武必要性與代價的共和黨人。

專家指出，今年 5 月 19 日的初選，被視為對川普及其戰爭決策的「民意公投」。若馬西落敗，將鞏固川普對黨內異見的掌控，若勝出，則反映大本營裂痕已深。

戰事爆發以來，全美汽油均價上漲 23% 至每加侖 3.68 美元，肯塔基北部多數加油站漲幅更超過 50 美分。

專家指出，荷姆茲海峽運輸中斷造成的溢價，已迅速傳導至終端售價，柴油、航油與取暖油價格同步飆升，推高生活成本與物流費用。民眾感嘆：「以前加滿一箱油 40 多美元，現在要 60 多，差太多了。」

經濟學家提醒，戰爭對共和黨選民的真正威脅，不在油價本身，而是它所引發的「經濟焦慮」，民眾對購屋、買車、教育等大額投資意願明顯下降。

一位 2016 年總統大選便支持川普的選民直言：「我看不出這場戰爭對普通美國人有什麼好處。」