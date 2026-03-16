鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-16 15:10

英國城市文化雜誌《Time Out》近日發布「全球 50 座最佳城市」排行榜，墨爾本在此次評選中以多元餐飲文化、濃鬱藝術氛圍與豐富的運動賽事活力脫穎而出，登上全球最佳城市榜首，中國則有 3 座城市上榜，上海則排座亚洲第一

2026年全球最佳城市排行榜發表：墨爾本奪冠 上海居次亞洲最佳 首爾東京位列8、9名(圖:shutterstock)

該榜單突破傳統排名模式，拋棄經濟指標導向，轉而基於對全球 150 座城市超過 2.4 萬名居民的真實生活體驗調查，結合百餘位城市專家的專業評分，圍繞餐飲、文化、夜生活、可負擔性、幸福感等 44 項民生指標進行綜合評定。這份以「市民視角」為核心的榜單，揭示了當代城市評價體系的重要轉變。



調查顯示，94% 的居民高度評價墨爾本的飲食文化，92% 對藝術文化生活表示滿意。這座城市中心密佈的藝術小巷、不斷更新的街頭塗鴉，以及轉角處的歷史咖啡館和獨立書店，共同建構了獨特的生活魅力。每年舉辦的澳網公開賽和一級方程式大獎賽等國際賽事，更成為城市文化的重要組成部分。

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中國上海則以「新舊交融的城市肌理」和「超高生活性價比」獲得全球第二的佳績，同時居亞洲城市之首。這座中國一線城市從 2021 年第 17 名、去年第 9 位持續攀升，展現出強勁的城市競爭力。榜單前 50 名中，香港和北京分別名列第 15。

調查數據顯示，88% 的居民認為上海外食實惠，90% 的人覺得咖啡、看電影等文化消費負擔得起。從外灘的萬國建築到陸家嘴的摩天大樓，從梧桐樹下的老弄堂到潮流創意咖啡館，上海成功將歷史底蘊與現代活力完美融合。



蘇格蘭首府愛丁堡排名第三，成為歐洲排名最高的城市。這座歷史名城以其保存完好的古老街道和每年夏季的愛丁堡邊緣藝術節而聞名，超過九成居民對該城市的文化生活、綠地環境和美食給予高度評價。

傳統大都市倫敦和紐約則分別位列第四、第五位，這些城市透過不斷創新的文化與生活方式維持著持久的吸引力。

值得注意的是，開普敦、墨西哥城、曼谷等城市排名顯著上升，反映出全球城市吸引力正在重新分佈。這些城市或許沒有密集的摩天大樓，但憑藉著鮮活的街頭食物、社區音樂和藝術空間，建構了更真實、更有人情味的都市體驗。

專家指出，這份榜單揭示了一個重要趨勢，即城市評價標準正從宏觀經濟指標轉向微觀生活體驗。當夜幕降臨時，居民是否願意走出家門，在街頭散步、在咖啡館聊天、參與文化活動，這些日常生活的質感正成為衡量城市魅力的新標準。