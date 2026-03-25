台灣衛星設備產值2771億元年增13%創新高！21家企業前進SATShow太空能量

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-25 16:10

經濟部產發署與國科會再度攜手 21 家企業，組成歷年最大參展團與全球指標衛星展 SATShow 2026，展出 50 多項最新產品。受惠全球市場成長，2025 年台灣衛星地面設備產值已達 2771 億元，成長幅度達 13%，目前已有逾 55 家零組件廠打入全球衛星供應鏈。本次展覽不僅展現台灣從零件供應邁向系統輸出的實力，更透過與 Amazon、Airbus 等國際大廠商談，積極爭取全球供應鏈合作商機，展現台灣作為太空產業最值得信賴夥伴的地位。

駐美代表俞大㵢大使造訪SATShow-台灣主題館與參展業者合照 。（圖：駐美代表處提供)

受惠於全球衛星市場高度成長，2025 年台灣衛星地面設備產值已達 2771 億元 ，年增率達 13% 。根據統計，目前已逾 55 家零組件廠成功打入全球衛星商供應鏈 。

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經濟部產發署表示 ，為展現台灣雄厚實力，再度與國科會國家太空中心攜手 ，帶領 21 家企業組成歷年規模最大的參展團 ，前進美東時間 3 月 24 日至 26 日於華盛頓特區舉辦的 SATShow 2026 。本次「Taiwan Space 台灣形象館」共展出 50 多項最新產品 ，展現我國在地面設備與衛星元件的研發能量。亮點技術包含：

地面設備技術： 星相科技展示全球首款相差調整器（Phase Tuner），可取代外商獨立相位控制晶片 ；稜研科技推出支援多頻軌道的電子掃描天線 ；濰元科技則推出省能 30% 的個人可攜式衛星通訊裝置 。

通訊模組與終端 ：神盾衛星展出符合 3GPP NTN 標準的小型物聯網裝置 ；仁寶電腦（2324-TW）推出強固型 NTN 與 5G M.2 通訊模組 。

衛星系統整合：鐳洋科技展示 8U 物聯網立方衛星 ，展現小型星系整合能力；創未來展示次米級高解析微波成像合成孔徑雷達（SAR） ；円通科技則推出已在太空驗證的微型立方衛星通訊酬載 。

今年 SATShow 吸引超過 110 國、逾 300 家企業參與 ，包含 Amazon、Eutelsat、Airbus 等國際巨頭 。為協助台廠爭取商機，產發署特別邀請法商 Eutelsat、Thales Alenia Space、美商 Amazon、Hughes 及加拿大商 Telesat 等與我國廠商商談 。