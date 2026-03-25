鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-25 18:13

台股今 (25) 日終場收 33527.29 點，上漲 915.05 點，創史上第 4 大漲點，站回 5 日、10 日均線，但月線得而復失，成交量進一步縮 6247.11 億元。外資中止連四賣轉買，買超 363.27 億元，其中買超低軌衛星族群華通 2.3 萬張、燿華 1.5 萬張，並買超前三大權值股台積電 979 張、台達電 6440 張、鴻海 9605 張。

觀察三大法人今日動向，外資、投信、自營商同站買方；外資由賣轉買，買超 363.27 億元；投信買超 12.89 億元，呈連四買；自營商由賣轉買，買超 131.42 億元。

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外資今日大舉買入 00919 群益台灣精選高息 2.4 萬張，也買超其他多檔 ETF 商品，包括 00991A 主動復華未來 50 2.3 萬張、00990A 主動元大 AI 新經濟 2.3 萬張、00981A 主動統一台股增長 2.2 萬張。同時也敲進 00992A 主動群益科技創新 1.5 萬張、00982A 主動群益台灣強棒 1.2 萬張、00632R 元大台灣 50 反 1 9428 張，並買入 00993A 主動安聯台灣 9401 張；低軌衛星則買超華通 2.3 萬張、燿華 1.5 萬張，也買超鴻海 9605 張。

外資主要賣出華邦電 5.7 萬張，也賣超力積電 2.2 萬張、緯創 8102 張、瑞軒 1.6 萬張、友達 1.3 萬張；傳產類股也遭調節，包含中石化 9675 張、並賣出亞聚 4823 張，並賣超台玻 8940 張、正新 7994 張，以及 ETF 商品 00953B 群益優選非投等債 1.2 萬張。

投信今日大舉買入富邦科技 5000 張，也敲進其他 ETF 商品，如 00988A 主動統一全球創新 2000 張、00992A 主動群益科技創新 1200 張；金融股方面則買超元大金 4924 張、中信金 1301 張、國泰金 739 張，並買入華南金 636 張，其他買超義隆 1531 張、力成 1126 張、日月光投控 959 張。