台美擴大開發綠能！台糖攜手USGBC推動生質酒精 布局永續航空燃油
鉅亨網記者張韶雯 台北
台糖公司於今 (5) 日與美國穀物暨生質產品協會簽署合作備忘錄，雙方將針對生質乙醇的生產技術與應用推廣建立合作平台，共同探究生質燃料產業發展，藉此拓展多元綠色能源開發，協助國家實踐淨零轉型目標。台糖董事長吳明昌表示，此舉展現推動循環經濟與拓展綠色能源的決心，未來將透過國際技術交流，提升台灣在生質能源領域的國際能見度，為低碳運輸與產業轉型挹注動能。
因應全球能源轉型及淨零排放趨勢，台糖公司今與美國穀物暨生質產品協會（USGBC）簽署「生質乙醇技術交流與推廣合作備忘錄」。簽署儀式由吳明昌與 USGBC 全球副總裁 Cary Sifferath 代表，並在美國在台協會農業組副組長 Steve Burgoon 見證下完成，象徵台美在綠色能源合作上邁出重要一步。台糖強調，此合作案是響應國家淨零政策，並積極連結國際生質燃料技術與產業資源的具體作為，適逢台糖 80 週年，更具備永續經營的指標意義。
關於生質乙醇的應用價值，台糖說明指出，生質乙醇除了可以作為傳統運輸燃料的摻配來源，更與未來永續航空燃料（SAF）的發展路徑息息相關。透過生質能源技術的引進與應用，不僅能有效降低交通部門的碳排放量，更能強化國內替代燃料的佈局，並進一步提升台灣綠色供應鏈的韌性。這項策略性的能源轉型動作，不僅符合全球環保潮流，也為台灣能源安全提供了更多元的選擇。
展望未來發展，台糖將秉持穩健及務實原則，與 USGBC 等國際夥伴針對生質酒精的生產技術評估、規格標準、應用推廣及市場趨勢等議題，進行深度實務經驗與專業知識的交流。台糖期許透過參與國際合作，不僅能汲取先進國家的技術經驗，更能提升台灣在國際綠能市場的地位，持續推動低碳運輸布局，落實產業淨零轉型，為國家環境永續貢獻心力。
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