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台股

從車燈到衛星氧氣！百億活水注資「護國群山」引資223億 加強投資方案首期投報率47%

鉅亨網記者張韶雯 台北

經濟部於今（28）日展現「加強投資中小企業實施方案」的亮眼成績單，宣告政府投資已成為推動台灣產業升級的關鍵引擎。截至 115 年 3 月底，該方案累計已投資 334 家企業，由國發基金投入 113.06 億元，成功帶動民間資金跟進投資達 110.27 億元，總計引資逾 223 億元，並穩定提供逾 3.4 萬個就業機會，更交出促成 109 家企業掛牌上市櫃（含興櫃）及取得 8,705 件國內外專利的高標成績，第一期方案整體投資報酬率高達 47.09%。

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引資223億109家掛牌上市櫃！百億活水注資護國群山 加強投資方案首期投報率47%。（鉅亨網記者張韶雯攝）

記者會由經濟部中小及新創企業署署長李冠志主持，並邀請國發基金代表、投資辦公室成員，及三家標竿業者：緯恩工業董事長吳中以、益材科技 （7879-TW）執行長翁國亮及振生半導體（JMEM TEK）執行長張博淵。三家企業分別在車燈電化轉型、航太高壓氣瓶及量子級 AI 資安晶片領域取得重大突破，李冠志讚譽其為台灣的「護國群山」。


3 大業者核心優勢：從傳統製造到尖端科技

緯恩工業：成立於 2002 年的緯恩工業，深耕汽車零組件產業 20 餘年，產品以外銷歐美卡車燈為主，外銷比重高達 90%。董事長吳中以強調，面對國際低價競爭，公司透過與虎山等策略性夥伴合作，不僅優化產能、降低成本，更積極投入車用電池偵測系統及智慧車輛電子化產品,。在國發基金的支持下，緯恩已從傳統製造商轉型為汽車電子零件供應鏈中不可或缺的成員，並計畫在 3 到 5 年內深耕美國核心客戶。

益材科技：益材科技致力於碳纖維高壓氣瓶開發，是目前全球唯二、且為台灣唯一通過美國 DOT 認證的航空氧氣系統供應商,。執行長翁國亮指出，其產品已成功打入低軌道衛星與火箭市場，目前有超過 100 個氣瓶在軌道上運行，並成為國家火箭計畫的主要供應商,。透過國發基金兩度注資，益材不僅實現技術全數國產化，更免受國際出口限制，展現台灣在航太產業鏈的關鍵競爭力。

振生半導體（JMEM TEK）：振生半導體專攻硬體安全與後量子加密（PQC）技術，解決 AI 與資料中心面臨的安全威脅。執行長張博淵表示，其技術已與 Intel、Arm、Renesas 等全球第一線大廠建立合作關係，並將量子安全技術整合於 3 奈米先進製程中。在政府資金挹注下，振生成功提升了台灣研發在國際資安戰場上的能見度。

百億規模再進化：第二期聚焦早期新創與產業聯盟

李冠志指出，第一期方案自 96 年執行至 112 年已奠定良好基礎；而自 112 年啟動的第二期方案，國發基金再度加碼 100 億元額度，預計執行至 119 年來源。截至 115 年 3 月底，第二期已投資 49 家企業（共 60 案），國發基金投入 18.94 億元，帶動民間投資 21.94 億元，並已創造 3 案成功掛牌。

值得注意的是，第二期方案特別強化對「早期階段（Early Stage）」企業的支持，目前已投資 22 家早期企業，總投資額達 17.2 億元。他強調，政府「不為投而投」，而是透過 70 家搭配投資人的審核機制，確保資金流向具技術潛力的企業，並協助其進入產業聯盟與供應鏈，進行市場驗證與對接。

面對全球供應鏈重組，中企署表示目前百億專案仍有約 80 億元額度可供未來三年半運用。國發基金也補充，若投資比例達一定程度（如 20%），將積極爭取董事席次以落實公司治理，確保公帑運用效能並維護股東權益。


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加強投資中小企業經濟部國發基金益材衛星後量子加密半導體航空氧氣

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