從車燈到衛星氧氣！百億活水注資「護國群山」引資223億 加強投資方案首期投報率47%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-28 19:54

經濟部於今（28）日展現「加強投資中小企業實施方案」的亮眼成績單，宣告政府投資已成為推動台灣產業升級的關鍵引擎。截至 115 年 3 月底，該方案累計已投資 334 家企業，由國發基金投入 113.06 億元，成功帶動民間資金跟進投資達 110.27 億元，總計引資逾 223 億元，並穩定提供逾 3.4 萬個就業機會，更交出促成 109 家企業掛牌上市櫃（含興櫃）及取得 8,705 件國內外專利的高標成績，第一期方案整體投資報酬率高達 47.09%。

引資223億109家掛牌上市櫃！百億活水注資護國群山 加強投資方案首期投報率47%。（鉅亨網記者張韶雯攝）

記者會由經濟部中小及新創企業署署長李冠志主持，並邀請國發基金代表、投資辦公室成員，及三家標竿業者：緯恩工業董事長吳中以、益材科技 （7879-TW）執行長翁國亮及振生半導體（JMEM TEK）執行長張博淵。三家企業分別在車燈電化轉型、航太高壓氣瓶及量子級 AI 資安晶片領域取得重大突破，李冠志讚譽其為台灣的「護國群山」。

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3 大業者核心優勢：從傳統製造到尖端科技

緯恩工業：成立於 2002 年的緯恩工業，深耕汽車零組件產業 20 餘年，產品以外銷歐美卡車燈為主，外銷比重高達 90%。董事長吳中以強調，面對國際低價競爭，公司透過與虎山等策略性夥伴合作，不僅優化產能、降低成本，更積極投入車用電池偵測系統及智慧車輛電子化產品,。在國發基金的支持下，緯恩已從傳統製造商轉型為汽車電子零件供應鏈中不可或缺的成員，並計畫在 3 到 5 年內深耕美國核心客戶。

益材科技：益材科技致力於碳纖維高壓氣瓶開發，是目前全球唯二、且為台灣唯一通過美國 DOT 認證的航空氧氣系統供應商,。執行長翁國亮指出，其產品已成功打入低軌道衛星與火箭市場，目前有超過 100 個氣瓶在軌道上運行，並成為國家火箭計畫的主要供應商,。透過國發基金兩度注資，益材不僅實現技術全數國產化，更免受國際出口限制，展現台灣在航太產業鏈的關鍵競爭力。

振生半導體（JMEM TEK）：振生半導體專攻硬體安全與後量子加密（PQC）技術，解決 AI 與資料中心面臨的安全威脅。執行長張博淵表示，其技術已與 Intel、Arm、Renesas 等全球第一線大廠建立合作關係，並將量子安全技術整合於 3 奈米先進製程中。在政府資金挹注下，振生成功提升了台灣研發在國際資安戰場上的能見度。

百億規模再進化：第二期聚焦早期新創與產業聯盟

李冠志指出，第一期方案自 96 年執行至 112 年已奠定良好基礎；而自 112 年啟動的第二期方案，國發基金再度加碼 100 億元額度，預計執行至 119 年來源。截至 115 年 3 月底，第二期已投資 49 家企業（共 60 案），國發基金投入 18.94 億元，帶動民間投資 21.94 億元，並已創造 3 案成功掛牌。

值得注意的是，第二期方案特別強化對「早期階段（Early Stage）」企業的支持，目前已投資 22 家早期企業，總投資額達 17.2 億元。他強調，政府「不為投而投」，而是透過 70 家搭配投資人的審核機制，確保資金流向具技術潛力的企業，並協助其進入產業聯盟與供應鏈，進行市場驗證與對接。