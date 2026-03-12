鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-12 14:08

阿曼最大港口薩拉拉 (Salalah) 的石油儲存設施周三 (11 日) 遭無人機轟炸，衛星圖和影片顯示，濃煙瀰漫了整個天空，但伊朗周四 (12 日) 否認參與港口燃料庫襲擊事件，懷疑有幕後黑手。

阿曼最大港儲油槽遭無人機攻擊 德黑蘭否認：無人機不是從伊朗領土起飛 事件極為可疑(圖:shutterstock)

伊朗哈塔姆安比亞先知封印中央司令部發言人周四表示，周三發生在薩拉拉港的事件「顯得極為可疑」，伊朗武裝力量尊重阿曼安全與國家主權，並表示攻擊事件正在調查中。

伊朗外交部副部長 Vahid Jalalzadeh 同時向卡達《半島電視台》表示：「無人機並非從我國領土起飛。」

薩拉拉位於阿曼最南端，是油輪繞過荷姆茲海峽的替代航線樞紐。

荷姆茲海峽被伊朗封鎖後，阿曼的油輪可改走這條「安全替代路線」，但如今也遭到襲擊。

不過，伊朗外長阿拉格奇曾聲稱攻擊阿曼是下級指揮官的錯誤決定，並道歉，但道歉後，伊朗伊斯蘭革命衛隊並未停下對阿曼發動攻擊，戰爭授權已下放給 31 個省的基層指揮官。

專家指出，別說是政府最高層，就連革命衛隊的高層都無法指揮這些自主作戰單位。因此，無論是政府還是革命衛隊的司令，都可以隨時說不是我下令的，但炸彈已經落下了。

伊朗軍方發言人周三明確警告：「絕不允許哪怕一公升石油，透過荷姆茲海峽為美國、猶太復國主義者或其夥伴服務。」

伊朗迄今打擊的目標遍布整波斯灣地區，包括沙烏地阿美拉斯塔努拉煉油廠、卡達 Ras Laffan 天然氣設施（全球最大液化天然奇產地）、阿聯穆薩法燃油碼頭、富查伊拉石油碼頭、阿曼杜庫姆港和薩拉拉港。