〈能源盤後〉荷姆茲海峽持續封鎖 油價狂飆9%創近4年新高 Brent突破100美元

鉅亨網編譯許家華 2026-03-13 05:20

中東戰火持續升級，伊朗揚言將維持荷姆茲海峽關閉，衝擊全球能源供應，國際油價週四 (12 日) 大幅飆升並創近四年新高。市場憂慮原油與航運設施遭到攻擊，供應中斷風險迅速擴大。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤上漲 8.48 美元，漲幅 9.2%，報每桶 100.46 美元，盤中一度觸及 101.60 美元高點。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨同樣上漲 8.48 美元，漲幅 9.7%，收於每桶 95.70 美元。兩大基準油價均創下自 2022 年 8 月以來最高收盤水準。

標普全球能源副總裁兼全球原油研究主管 Jim Burkhard 指出，目前市場供需已出現嚴重失衡，這種狀況將持續到荷姆茲海峽重新開放，以及上游與下游能源設施恢復正常運作為止，但這個過程不會很快發生。

美國能源部長 Chris Wright 週四接受 CNBC 訪問時表示，目前美國海軍尚無法護送船隻通過荷姆茲海峽，但「很有可能」在本月底前具備執行護航任務的條件。他同時指出，即便伊朗持續攻擊商船，全球油價仍不太可能飆升至每桶 200 美元。

伊拉克安全官員表示，兩艘燃料油輪在伊拉克海域遭到載有爆裂物的伊朗快艇攻擊。一名伊拉克官員向國營媒體透露，該國石油港口目前已全面停止運作。

另一方面，阿曼 (Oman) 已將所有船隻撤離位於荷姆茲海峽外的主要原油出口終端米納法哈爾港（Mina Al Fahal），作為預防性措施。

油價近期波動劇烈。本週一布蘭特原油一度飆升至每桶 119.50 美元，創 2022 年年中以來最高，但在美國總統川普表示伊朗戰事可能很快結束後，價格一度回落。

為抑制能源價格上漲，白宮表示政府正考慮暫時豁免已有百年歷史的《瓊斯法案》（Jones Act），以確保能源與農產品能在美國各港口之間更自由運輸。白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 指出，該措施可能在短期內實施。

供應面衝擊也持續擴大。國際能源署 (IEA) 表示，這場戰爭正造成全球市場史上最大規模的石油供應中斷。該機構週三已批准釋放創紀錄的 4 億桶戰略石油儲備以穩定市場。

然而能源顧問機構 Energy Aspects 指出，目前尚未公布詳細釋放計畫，市場對是否真的能釋出全部 4 億桶仍持懷疑態度。該機構表示，這批主要由原油與部分成品油構成的庫存，僅相當於目前供應中斷規模約 25 天的量。

IEA 在最新月度石油市場報告中指出，中東波斯灣國家已將總產量削減至少每日 1000 萬桶，約占全球石油需求的近 10%。同時，顧問公司 IIR 表示，中東多家煉油廠已關閉每日 235 萬桶的原油與凝析油加工能力。

軍事衝突也持續外溢。真主黨週三向以色列發射開戰以來最大規模火箭攻擊，引發以色列空襲震動貝魯特 (黎巴嫩首都)。市場同時擔憂胡塞組織(Houthis) 可能加入戰事並影響紅海航運。

在供應調整方面，沙烏地阿拉伯近日已增加從紅海延布港（Yanbu）的原油出口，以部分彌補波斯灣航線受阻的影響。