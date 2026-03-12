鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 03:00

歐洲《現代外交》網站周二 (10 日) 刊文警告，中東緊張局勢引發的連鎖反應，正拖累全球經濟成長。自美以兩國 2 月 28 日對伊朗發動軍事打擊以來，全球能源與航運體系受到巨大衝擊，影響已遠超過區域範疇。



作為全球能源命脈，荷姆茲海峽的航運受阻導致國際油價急劇攀升，國際油價在開戰前的 2 月 27 日在每桶 70 美元以下，本周一 (9 日) 一度逼近 120 美元。

儘管美國等國於周三 (11 日) 宣布釋放戰略石油儲備，但市場擔憂情緒未減，油價當晚仍繼續走高。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃指出，若油價在今年大部分時間維持高位，每上漲 10% 將推高全球通膨率 40 個基點，並使全球產出下降 0.1% 至 0.2%。她還警告，許多國家應對新衝擊的「緩衝空間已被耗盡」。



高昂的能源價格正轉化為實質的運輸成本，衝擊全球供應鏈。

海運方面，燃油成本上漲推高全球運費。同時，因船隻遭襲風險上升，保險費也大幅增加。根據聯合國貿發會議 (UNCTAD) 報告，荷姆茲海峽承擔全球約四分之一的海運石油貿易，受阻將推高整個供應鏈的運輸成本，對最脆弱經濟體影響尤為嚴重。

空運方面，波斯灣地區供應歐洲約一半的航空燃油，戰事爆發後的基準價格已從每噸 830 美元飆升至 1500 美元以上，恐導致航班價格上漲，甚至停飛。

此外，中東是化肥原料的重要產地，而荷姆茲海峽是化肥及其原料的關鍵通道，全球約 30% 的化肥出口需途經此地，海峽受阻嚴重影響了化肥運輸，推高了價格。美國尿素基準價格本周一已飆升至每噸 578 美元，漲幅近四分之一。

IMF 前首席經濟學家 Maurice Obstfeld 警告，這將增加農業生產成本，恐推高全球食品價格，對農業生產力本就薄弱的低收入國家，可能導致嚴重的糧食短缺。

油價高漲、生產物資及日用品價格上漲，正在逆轉多國降低通膨的努力，使各國央行陷入兩難；聯準會 (Fed) 恐因中東局勢的不確定性，在貨幣政策調整上更加謹慎。

英國央行原先預期通膨率最快下月降至 2% 的目標，如今戰事可能逆轉這一趨勢，短期內降息機率下降。

最終，這些代價將由一般民眾承擔。依賴進口能源的國家首當其衝，就連自身產油的美國也未能倖免。全美平均普通汽油價格周三較一禮拜前的價格上漲約 11.9%，勢必會加劇通膨，削弱消費者購買力。