鉅亨網新聞中心 2026-03-12 07:10

美國總統川普 10 日在社群平台 Truth Social（真實社交）發文宣布一項規模高達 3000 億美元的能源投資計畫，引發市場關注。川普稱，這是一筆「價值 3000 億美元的歷史性交易」，並透露該計畫將由 America First Refining（AFR）主導，合作夥伴包括印度能源巨頭 Reliance Industries（信實集團），預計於 2026 年第二季正式動工。

根據外電報導，該項目計畫在美國德州布朗斯維爾港興建一座大型煉油廠，若順利落實，將成為美國近 50 年來首座新建的大型煉油設施。美國過去數十年幾乎未再興建大型煉油廠，主要原因包括環保法規嚴格、投資成本高昂以及能源轉型趨勢，使煉油產業長期缺乏新增產能。

川普表示，信實集團將為這項計畫提供「巨額」投資，並已與項目方簽署長達 20 年的產品採購協議。信實集團目前營運全球最大煉油綜合設施之一，其位於印度古吉拉特邦賈姆納格爾的煉油基地是全球產能最高的煉油中心之一，因此市場普遍認為該公司在資金與技術上都可能扮演關鍵角色。

根據目前披露的規劃，這座煉油廠每年預計可處理約 6000 萬桶美國頁岩油，主要生產汽油、柴油與航空燃料等成品油。項目設計目標之一是打造「全球最潔淨的煉油廠之一」，以符合現代環保與能源效率標準。

在建設期間，項目預計將創造數千個建設相關工作機會，並在正式營運後提供約 500 個長期職位。支持者認為，新煉油廠有助於提升美國能源加工能力，並加強燃料供應穩定性。

不過部分分析人士指出，川普提到的「3000 億美元」更可能代表該項目在長期運營期間對經濟與能源市場的總體影響，而非單純的建設成本。業界估計，一座大型煉油廠的實際建設費用通常為數十億美元規模，遠低於 3000 億美元。