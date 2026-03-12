4億桶！IEA宣布史上最大釋儲行動 為何油價不跌反飆漲8%？一文讀懂

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-12 10:40

國際能源總署 (IEA) 周三 (11 日) 宣布，旗下 32 個成員國將聯手釋放 4 億桶戰略石油儲備，為史上最大規模的聯合釋儲紀錄，但出乎意料的是，國際油價聞訊不跌反漲，在周四 (12 日) 亞洲早盤交易時段大漲約 8%。

4億桶！IEA宣布史上最大釋儲行動 為何油價不跌反飆漲8%？

IEA 此舉意在應對中東局勢惡化引發的全球能源供應中斷風險，署長法比羅爾稱指此次釋放是基於中東衝突加劇的背景，尤其是荷姆茲海峽石油運輸面臨嚴重受阻的風險。

他表示，各成員國將依據自身狀況分階段實施釋儲計畫，具體細節將在稍後公佈。

作為 IEA 成員國之一的日本已宣布下周一 (16 日) 起釋放民間與國家儲備，總量相當於 15 天民間用量及一個月的國家儲備量。美國總統川普亦公開支持釋放石油儲備，稱此舉有助於壓低油價，為「大幅降價」的有效措施。

儘管官方釋放正面訊號，市場反應卻顯得謹慎甚至反向。分析師普遍認為，4 億桶的釋放規模難以抵銷目前供應端的巨大缺口。

油氣投資公司 Bison Interests 投資長 Josh Young 直言，此舉反而可能對油價「極度有利」，因釋儲削弱市場尋求替代供應的動力，且一旦荷姆茲海峽長期封閉，緩衝手段將更加有限。

Young 指出，過去 10 天因衝突造成的全球石油供應損失日均高達 1500 萬桶，釋放的儲備僅能緩解短期壓力。

金融服務公司 StoneX 分析師 Fawad Razaqzada 指出，油價在消息公佈後幾乎不受影響，顯示市場早已預期此行動。

Razaqzada 認為，投資人懷疑釋放儲備的實際效用，擔憂荷姆茲海峽運輸將陷入長期停滯，伊朗方面的強硬表態加劇這一憂慮。

伊朗哈塔姆 · 安比亞中央司令部發言人 brahim Zolfaghari 周三威脅指出，所有美、以及其盟友船隻及所載石油均為「合法打擊目標」，並宣布放棄「對等反擊」，轉而採取「連環打擊」策略。

Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 估算，自 2 月 28 日衝突爆發以來，石油供應已減少約 1.75 億桶。雖然沙烏地阿拉伯透過延布港每日出口約 100 萬桶原油，但隨著運輸轉向紅海，每天約有 1200 萬至 1300 萬桶供應退出全球市場。

同時，受儲存空間接近飽和影響，至少每日 500 萬桶產能被迫關閉，數字還可能升至 800 萬至 1,000 萬桶。

Lynch 指出，IEA 釋放的儲備僅能支撐三周左右的戰爭消耗，雖可暫時穩定市場情緒，但無法根本扭轉供需失衡。

Raymond James 投資策略師 Pavel Molchanov 警告，若衝突延續至 3 月底以後，IEA 或將不得不追加儲備釋放。