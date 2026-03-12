鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-12 20:50

隨著美國與伊朗的衝突加劇，全球經濟與能源市場陷入震盪。知名經濟學家兼市場評論員席夫 (Peter Schiff) 公開對總統川普的經濟優先順序提出尖銳質疑。席夫批評，川普行政當局要求美國民眾為戰爭忍受短期痛苦，卻在解決龐大政府支出與聯邦赤字問題上顯得毫無作為。

自衝突爆發以來，全美汽油價格受全球石油市場動盪影響迅速飆升。根據美國汽車協會 (AAA) 周三 (11 日) 的最新數據，全美常規汽油平均價格已攀升至每加侖 3.578 美元。面對不斷上漲的生活成本，川普在接受媒體採訪時對此不以為意，並將其定調為與衝突掛鉤的「暫時性成本」。

川普強調：「我不擔心這點。戰爭結束後價格會迅速回落。即便價格上漲，這也比 (戰爭本身的目標) 重要得多。」

針對川普的表態，席夫在社群平台 X 上發文直指其政策矛盾。席夫寫道：「川普願意強迫美國人承受支付更高能源價格的短期痛苦，以換取贏得對伊戰爭的長期收益。那麼，為什麼川普不也願意要求美國人接受削減政府支出、減少預算赤字的短期痛苦呢？」

這場爭議發生在美國財政狀況極其脆弱的時刻。據報導，在美國發動空襲的前兩天，僅武器支出就已耗費約 56 億美元。與此同時，美國國債總額已逼近 39 兆美元大關，這進一步放大了席夫對財政優先順序的抨擊力度。

席夫警告，多數美國人對這場戰爭的前景過於樂觀，認為這會是一場「短暫且甜蜜」且能迅速達成目標的行動。他引用了美國過去在伊拉克與阿富汗的軍事冒險經驗，指出歷史往往會重演。「我沒有理由相信這次的結果會比過去更成功，我認為這將會是一場災難。」