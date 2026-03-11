韓媒披露：駐韓美軍「愛國者」、「薩德」已被轉移至中東

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-11 09:05

據《韓聯社》周二（10 日）報導，越來越多線索表明駐韓美軍的「愛國者」（PAC-3）、「薩德」（THAAD）等反飛彈系統已開始被轉移至中東。

韓媒披露駐韓美軍「愛國者」、「薩德」已被轉移至中東。（圖：Shutterstock）

波斯灣地區多部美軍「薩德」系統雷達遭摧毀後，韓國隨即傳出消息，稱美國正計劃將駐韓美軍部分兵力調往中東，並準備將部署在韓國的「愛國者」、「薩德」反飛彈系統轉移至中東。

專門追蹤飛機動態的網站顯示，從上月 28 日至本月 10 日，駐韓美軍 2 架 C-5 運輸機和 11 架 C-17 運輸機在京畿道烏山基地起飛。據推測，實際在該基地起飛的美軍運輸機可能不止於此。

依據韓媒的說法，C-17 運輸機曾在去年 6 月美國執行打擊伊朗核設施的作戰之前，將駐韓美軍的 2 套「愛國者」反飛彈系統運往當地。

該機平時定期訪問烏山基地，運送美軍武器裝備和兵力，但比該機型更大的 C-5 運輸機訪問烏山基地實屬罕見。因此，駐韓美軍「愛國者」反飛彈系統調動規模可能比去年更大。

除了「愛國者」，部分「薩德」反飛彈系統似乎也被調往中東。據《華盛頓郵報》9 日報導，多名政府官員透露，美國戰爭部正在將部分「薩德」系統從韓國轉移至中東。

美軍從駐守韓國的部隊中永久調出部分戰力時須與韓方協商，但限時調動通報即可。而美軍此次調遣駐韓美軍的部分戰力也是一次性臨時措施，因此美軍向韓方通報即可。