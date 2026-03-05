鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-05 14:25

受中東地緣政治衝突影響，亞洲液化天然氣 (LNG) 供應鏈面臨挑戰。摩根士丹利 (下稱大摩) 最新分析指出，為確保供電穩定，部分亞洲經濟體正考慮將燃煤發電作為 LNG 的替代選項，此舉恐重塑區域能源布局。

印泰最受衝擊！大摩：亞洲恐以燃煤發電應對LNG供應風險(圖:shutterstock)

報告顯示，亞洲約 20% 的電力供應依賴中東進口 LNG，而近期伊朗衝突已造成供應中斷風險，直接衝擊資料中心與電網穩定性，其中印度與泰國因高度仰賴現貨 LNG，受衝擊最明顯，反觀馬來西亞與印尼的公用事業公司，因燃料結構多元，所受影響相對有限。

大摩分析師特別提到，南亞仍具備可調度的煤電靈活產能，且近年新建多座燃煤電廠，為能源轉換提供基礎。若 LNG 價格持續攀升，高效能營運商在電力批發市場的利潤空間有望擴大，尤其菲律賓與新加坡等市場將更為明顯。