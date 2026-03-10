鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-10 09:34

根據市調機構統計，六都及新竹地區 2026 年 329 檔期，總銷金額合計約 5512.4 億元，與去年同期相比更大幅蒸發 2700 多億，年減幅 33% 更是自 2018 年以來之最。此外，進場個案數也僅剩 261 件，年減 24.6%，顯見在央行管制發威下，檔期效應明顯失靈，建商推案信心低，再加上美伊戰爭、土方之亂等外部變數，讓房市在馬年開局即面臨跛腳困境

市場調查：2026年329檔期總銷年減幅33%創新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，2026 年 329 檔期供給大幅縮水，市場利空環伺所致，整體而言，今年無論是政策面、需求面、資金面、信心面，所面臨的壓力其實較去年有過之而無不及，特別是在經歷一年多的買氣酷寒洗禮後，建商布局上只會更加保守和彈性，使得傳統檔期旺季的吸引力進一步被削弱。

進一步觀察，過去扮演領頭羊的雙北地區，雙雙陷入量縮，北市由於線上賣壓持續堆疊，且缺乏百億大案支撐，本次總銷僅有 773 億元，較去年下修 6 成，成為有統計以來新低。至於新北市個案及總銷均年減 1 成多，關鍵在於不少個案因農曆春節及連假，選擇延後開案所致，據悉目前在熱區如板橋、三重等區，仍有「遠揚之森 A+」等個案銷況能開出紅盤，並非全然籠罩在愁雲慘霧之中。

值得一提，新竹這次在總銷 200 億元的「竹北大陸工程案」帶動下，一掃去年量縮陰霾，帶動總銷直逼 750 億新高，據悉該案鄰近竹北大遠百，地段精華且又有品牌加持，市場更傳言其成交行情將挑戰三位數大關，如果屬實，新竹距離雙北蛋黃區房價又更進一步。

中南部表現持續低迷，台中市總銷約 884 億，除了是統計之後首度跌破千億大關，更寫下歷史新低，年減幅高達近 4 成。重災區則集中在海線等行政區，其中沙鹿區去年仍有 110 億元案量公開，如今在去化減緩、待售壓力增加下，今年驟減至 44 億，年減直逼 7 成。

台南今年同樣呈現熄火狀態，在多數建商暫緩推案的狀況下，整體總銷金額僅有不到百億元，同樣再創新低。至於高雄受限交易量疲軟，多數建商信心顯得保守，僅依靠大型建商如國揚、遠雄撐盤，本次在楠梓區、鼓山區有兩檔百億大案進場，故量能仍能以小跌作收。