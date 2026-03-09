〈房產〉雙北預售屋交易量斷崖式下滑 「這兩區」年減逾8成

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-09 16:18

受台灣央行信用管制和限貸令的影響，雙北預售市場進入冷靜期。第一建經研究中心統計內政部實價登錄的預售交易，雙北市預售屋買氣在 2025 年出現大降溫，近兩年預售案交易量減幅前五名行政區中，台北市以信義區年減 83.3% 居冠，新北市則以蘆洲區減幅 83.9% 最高。

北市信義區預售案成交量大減83.3%。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，除了信義和蘆洲區外，台北市包括中正、中山、內湖、松山等，交易量則有 42-80% 不等的年減幅；新北的土城、淡水、鶯歌、林口等區，交易量都有約 70% 的縮減。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，2024 年房市正熱絡時，信義、中山、松山等蛋黃區，預售單價多已突破百萬元大關，建商積極規劃中坪數或小坪數的產品，訴求蛋黃區的中低總價，吸引置產族目光。不過隨著貸款趨嚴，置產買氣縮手，2025 年預售交易大幅縮減。至於信義區因 2023 年底大巨蛋開幕利多，吸引不少建商積極在基隆路一段和基隆路二段周邊推新案，買氣正旺，而 2025 年市場變化，但預售單價卻不見修正，在房價居高不下的情況下，買方追價意願有限，形成觀望氛圍，交易量年減逾 80%。

至於新北市蘆洲區，預售交易年減幅也逾 8 成，台灣房屋集賢加盟店店長張漢崴指出，蘆洲原本居住密度就相當高，舊市區僅少數預售個案銷售，而南港子重劃區已發展多年，所剩可開發建地不多、預售新案少，再加上蘆洲新案大多為在地建商，且多採先建後售模式，因此不會進到預售交易中，在景氣反轉之際，預售交易表現更出現明顯落差。

張漢崴觀察，2024 年蘆洲預售案交易，成交單價落在 6~8 字頭，其中「新樸王樣」有不少 1 房的小坪數產品交易，總價 1200 萬元上下可入手，因此吸引不少小資族或置產族購買，推升當年交易基期。

另外，2024 年新北淡水和林口的預售交易量曾分別高達 2739 件、2279 件，土城也有 1938 件，是因有大規模新案推出，買方積極進場，但 2025 年景氣反轉，市場觀望氣氛濃，建商推案縮手，市場大規模推案幾乎銷聲匿跡，交易量就呈現斷崖式下滑。而過去林口、淡水、蘆洲、鶯歌等區域，雖然位處新北的蛋白區，但是有低總價、好入手的優勢，吸引小家庭和首購族購屋，但是在房價逐漸攀升和限制貸款的雙重壓力之下，首購族負擔能力達到臨界點，讓買方去年購屋態度轉趨觀望保守，市場熱度也同步降溫。