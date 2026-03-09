鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-09 15:21

根據主計總處統計顯示，2 月的房租指數年增率進一步趨緩，年增率 1.85% 寫下近 44 個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形，不過短期內油價大幅波動，市場也會擔憂下一波通膨是否又來臨。

房租指數年增率寫下44個月新低，市場關注油價是否帶動通膨。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，今年二月雖然居住類的指數年增率仍達 2.06%，不過主要因為過年前的家事打掃等需求增加，季節性的家庭管理費用年增 8.47%，實際上的房租指數年增 1.85% 寫下近 44 個月以來新低，去年底前房租指數連續 29 個月年增都超過 2%，一直到今年前兩月才開始跌破 2%，顯示雖然房租的指數仍創新高，但過去幾年每年 2% 多的漲勢已經開始收斂趨緩。

不過短期之內租金應該還是會維持高檔，主要原因目前經濟動能表現穩健，民眾還能夠負擔租金，另一方面房市交易量衰退，租轉買的動能可能不是很強勁，除非經濟發生比較大的變化，否則租金可能先呈現漲勢趨緩，而非轉頭向下。