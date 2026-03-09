〈房產〉一表看桃園各區平均房價變化 蘆竹去年成為唯一逆勢上漲區域

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-09 11:17

台北衛星城市的桃園憑藉相對親民的房價，成為不少「脫北族」購屋布局的首選。房仲業者彙整實價登錄資料發現，過去一年桃園多數行政區的平均房價變化均呈現負值，其中新屋區年跌幅達 12.9% 最為顯著，大園區下滑 10.5%。然而，但蘆竹區卻逆勢上揚，平均單價從 2024 年的每坪 30.6 萬元微幅攀升至 2025 年的每坪 31.1 萬元，年增 1.6%，成為桃園市唯一維持房價正成長的行政區。

桃園蘆竹去年成為唯一逆勢上漲區域，小檜溪所在的桃園區下跌6.7%。(鉅亨網記者張欽發攝)

中信房屋南崁捷運加盟店店長王立君指出，蘆竹的交易熱區主要集中在 A10 山鼻重劃區和南崁生活圈，A10 重劃區近年陸續出現不少 4-5 字頭的新成屋交易，對整體區域均價形成拉抬效果；南崁生活圈發展成熟，區內亦不乏高單價、低總價的小坪數產品，如「星池」、「River One」、「爵仕堡」等社區，總價多在千萬元以內，符合首購與小資族群預算，買氣相對穩定，而這類小宅產品因單價較高，也會給區域價格帶來支撐力道。展望未來，隨著捷運綠線工程推進，加上緊鄰航空城、機場捷運的地利之便，蘆竹區有望持續磁吸雙北外溢客群，長線發展動能相當看好。

‌



反觀新屋與大園，近一年平均房價出現較大的跌幅，王立君表示，新屋與大園同屬桃園相對外圍的區域，過去幾年受惠於過嶺重劃區、大園客運園區等建設題材的發酵，吸引大量建商進駐推案，在新建案拉抬下，區域平均房價快速墊高。目前在市場交易已回歸剛性需求的情況下，這些新興重劃區內、價格相對較高的新建案，對自住客的吸引力相對較弱，成交量明顯下滑，區域平均房價自然就會有所回落。