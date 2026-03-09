鉅亨網新聞中心 2026-03-09 13:40

隨著全球地緣政治局勢持續緊張，能源供應風險進入新一輪波動期，傑富瑞 (Jefferies) 分析師發布報告警告，「更高且更持久」的油價環境正對東南亞國協 (ASEAN) 經濟體構成沉重壓力。在這一波油價衝擊中，菲律賓與泰國因高度依賴能源進口，被列為該地區最脆弱的國家。

其中，菲律賓面臨的風險尤為明顯。這主要歸因於燃料在菲律賓消費者物價指數 (CPI) 中占比較高，且菲國的政策緩衝空間相對有限。此外，菲律賓長期存在的結構性貿易逆差，使其在面臨油價上漲帶來的貿易條件惡化時，顯得更為被動。

同樣身為能源淨進口國的泰國，目前正試圖透過其國有石油基金 (Oil Fund) 來緩解零售燃料價格飆升對民生的影響。然而，隨著國際基準原油價格持續維持高位，泰國的財政應對措施正承受日益增長的壓力。

相較之下，馬來西亞等能源淨出口國雖然在抵禦衝擊上具有較佳優勢，但分析師指出，由於國內燃油補貼成本隨之上升，油價上漲帶來的實際財政收益可能相當有限。印尼與馬來西亞目前皆利用廣泛的補貼框架來緩解通膨，但傑富瑞警告，這將導致高昂的財政成本。

在外部平衡方面，能源衝擊正導致能源淨進口。傑富瑞指出，若油價持續維持在當前水準，東協地區預期的經濟「軟著陸」可能會推遲。為了應對輸入性通膨，本地央行可能被迫維持更具限制性的貨幣政策，這將進一步抑制國內消費。