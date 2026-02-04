鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-05 07:20

美國財政部長貝森特週三 (4 日) 在國會作證時表示，美國總統有權以言語與政治方式介入聯準會 (Fed) 的決策，引發外界對央行獨立性的再度關注。

貝森特週三出席眾議院金融服務委員會聽證會。民主黨眾議員克利弗 (Emanuel Cleaver) 詢問他，是否會建議總統對央行決策「口頭與政治干預」？

貝森特回應：「這是他的權利…… 也是在座每一個人的權利。」

不過，貝森特同時強調，他仍相信聯準會貨幣政策的獨立性，但這種獨立性必須建立在美國人民的信任之上，並應伴隨問責機制。

截稿前，聯準會拒絕對此消息予以回應。

過去一年，川普持續施壓聯準會降息，並試圖撤換聯準會理事庫克 (Lisa Cook)，理由是指控她涉及房貸詐欺，但庫克否認相關指控。

另一方面，美國司法部也正在調查聯準會主席鮑爾，原因與他去年在參議院就聯準會總部整修費用作證有關。鮑爾曾表示，刑事指控的威脅是聯準會拒絕屈從政治壓力的後果之一。

多位經濟學家警告，若聯準會獨立性遭削弱，可能侵蝕市場對美國經濟與金融體系的信心。

當被問及總統是否能因政策歧見撤換聯準會主席或理事時，貝森特週三表示：「沒有意見」，他還指出，美國政府內部對「單一行政首長理論」(Unitary Executive Theory) 是否適用於聯準會存在分歧，該理論主張行政權應完全由總統掌握。

貝森特表示，相關爭議仍須等待最高法院就川普撤換庫克案作出裁決。

貝森特也批評聯準會在通膨升溫期間「失去民眾信任」，並提到聯準會總部整修案出現成本超支。

鮑爾先前則為聯準會 25 億美元整修案辯護，稱近百年的建築需要進行結構性修繕，且工程由獨立監察長監督。

此外，貝森特在聽證會上也重申美國支持強勢美元政策。但此番表態與川普偏好弱勢美元、以提升出口競爭力的立場形成落差。