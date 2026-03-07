search icon



40年來最狂周！油價一周暴漲35% 全球供應恐斷鏈

鉅亨網編譯許家華

中東戰火升溫衝擊全球能源市場，國際油價本周出現歷史級飆漲。美國原油期貨創下自 1983 年開始交易以來最大單周漲幅，市場擔憂戰事持續升級將重創全球石油與天然氣供應。

cover image of news article
（圖：REUTERS/TPG）

  • 美國基準原油西德州中質原油 (WTI) 期貨周五大漲 12.21%，上漲 9.89 美元，收於每桶 90.90 美元。
  • 全球基準布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 8.52%，或 7.28 美元，收於每桶 92.69 美元。

整體來看，美國原油本周累計飆升 35.63%，創下自 1983 年該期貨合約推出以來最大單周漲幅；布蘭特原油本周也大漲約 28%，為 2020 年 4 月以來最大單周升幅。

市場震盪的主因是美國與伊朗衝突升級。美國總統川普周五要求伊朗「無條件投降」，引發市場對長期戰爭的擔憂，投資人擔心衝突可能對全球石油與天然氣市場造成嚴重破壞。

戰事已導致重要能源運輸通道荷姆茲海峽幾乎停擺。這條位於波斯灣出口的戰略水道，是全球最重要的石油航運通道之一，大量能源供應需經此運往全球市場。

Saad al-Kaabi 接受《金融時報》訪問時表示，如果油輪無法通過荷姆茲海峽，原油價格在未來幾周可能升至每桶 150 美元。他警告，這種情況「可能會讓全球經濟陷入衰退」。

卡比指出，如果航運中斷持續，波斯灣地區的石油出口商可能在未來幾天陸續宣布「不可抗力」（force majeure），以暫停履行供貨合約。他表示：「所有沒有宣布不可抗力的出口商，我們預期在接下來幾天都會這麼做。海灣地區的所有出口商最終都不得不宣布不可抗力，否則將面臨法律責任。」

面對能源市場動盪，川普政府周五宣布推出規模 200 億美元的保險計畫，為在波斯灣航行的油輪提供保險保障，但這項措施未能明顯安撫市場情緒，油價仍持續上揚。

供應面也開始出現實際中斷。兩名伊拉克官員向媒體透露，伊拉克已關閉每日 150 萬桶的石油產量。消息人士亦向《華爾街日報》表示，由於儲存空間耗盡，科威特也開始削減石油產量。

摩根大通全球大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 在周五給客戶的報告中指出，市場目前正從單純反映地緣政治風險，轉向面對實際營運中斷帶來的衝擊。

她表示，如果荷姆茲海峽下周仍未恢復航運，全球減產規模可能接近每日 600 萬桶。摩根大通預計，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 也可能在下周出現供應限制。

能源價格上漲也開始傳導至消費市場。根據美國旅遊組織美國汽車協會 (AAA) 的數據，截至周四，美國普通汽油平均價格在過去一周上漲近 27 美分，達到每加侖 3.25 美元。

美國與伊朗的戰爭周五已進入第七天。美國國防部長 Pete Hegseth 在周四記者會上表示，美國「才剛開始戰鬥」。

他對記者表示：「伊朗希望我們無法長期維持這場戰爭，但那將是一個非常嚴重的誤判。」


