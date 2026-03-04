鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-04 12:30

隨著美國與伊朗軍事衝突持續升溫，外界開始關注一個新的問題：美國是否可能在戰事持續下逐漸耗盡部分關鍵武器庫存？分析人士指出，若軍事行動延長數週，美軍部分攔截飛彈與高精度武器可能面臨庫存壓力。

根據美媒引述五角大廈外洩資料指出，如果對伊朗的攻擊行動持續超過 10 天，美國部分關鍵飛彈庫存可能開始出現不足的情況。五角大廈也曾警告，美國總統川普若選擇進行長期軍事行動，不僅成本高昂，也可能使現有軍火庫存快速消耗。

不過川普對此持不同看法，他在自家社群平台 Truth Social 發文表示，美國的軍火庫存處於歷來最高水準，幾乎擁有「無限供應」，並稱美軍可以依靠現有武器長時間作戰。

戰爭示意圖 (圖片：shutterstock)

川普此前也曾表示，對伊朗的軍事行動原本預計持續約四至五週，但不排除戰事延長。

根據美軍中央司令部 (CENTCOM) 說法，美軍在此次對伊朗的行動中動用了超過 20 種武器系統，包括 B-1 與 B-2 轟炸機、F-35 與 F-22 隱形戰機、F-15 戰機以及 EA-18G 電戰機。

同時，美軍也使用 MQ-9 Reaper 無人機、LUCAS 攻擊型無人機、HIMARS 高機動多管火箭系統以及戰斧巡弋飛彈等遠程打擊武器。

在防空方面，美軍則部署愛國者 (Patriot) 飛彈系統、終端高空防禦系統薩德(THAAD) 以及空中預警與控制系統(AWACS)。

此外，美軍兩艘航空母艦「亞伯拉罕林肯號」與「福特號」也已部署在中東海域。

事實上，美軍在去年衝突中就已大量消耗防空飛彈。

2025 年 6 月伊朗與以色列爆發為期 12 天的戰爭期間，美國為協助攔截伊朗飛彈，發射了超過 150 枚薩德 (THAAD) 攔截飛彈，約占該型飛彈庫存的四分之一。

分析人士指出，如果戰事持續，最可能出現短缺的是高階攔截飛彈與精準導引武器，例如薩德 (THAAD) 攔截飛彈與聯合直接攻擊彈藥 (JDAM)。這些武器不僅成本高昂，製造周期也相當長，從生產、測試到部署往往需要數月時間。

美國國務卿盧比歐也坦言，伊朗生產攻擊性武器的速度遠高於美國與盟友生產攔截飛彈的速度。他指出，伊朗每月可生產超過 100 枚飛彈，而攔截飛彈每月僅能生產 6 至 7 枚。

此外，美軍部分艦載攔截飛彈庫存也因過去對葉門胡塞武裝的打擊以及與伊朗的衝突而逐漸減少，包括由軍艦發射的 SM-3 反彈道飛彈。

美國智庫 Stimson Center 資深研究員 Christopher Preble 指出，美國軍費規模龐大，資金並非主要問題，但真正限制在於攔截飛彈庫存。他表示，目前的攔截作戰節奏不可能長期維持，甚至可能難以持續數週。

Preble 表示，如果庫存不足，美國可能會加速武器生產，或從其他地區調動庫存，例如原本部署於印太地區或提供給烏克蘭的防空飛彈。

另一方面，這場軍事行動的成本也相當可觀。

據土耳其 Anadolu 通訊社估算，美國在對伊朗行動的前 24 小時已花費約 7.79 億美元，另有約 6.3 億美元用於戰前部署，包括調動戰機、部署軍艦與動員區域軍事力量。