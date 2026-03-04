鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-04 08:45

美國總統川普週二 (3 日) 否認外界指稱他是因以色列已決定動武，美國才被迫對伊朗發動軍事攻擊。隨著國會以及部分「讓美國再次偉大」(MAGA) 支持者出現質疑聲浪，川普試圖澄清美國行動並非受到以色列壓力。

川普週二稍早在接受媒體訪問時否認以色列總理尼坦雅胡將美國捲入戰爭，美國當時仍在與伊朗談判，但他判斷伊朗可能率先發動攻擊，因此決定先發制人。

川普指出：「我們正在和這些人談判，但我認為他們 (伊朗) 會先動手。如果我們不採取行動，他們就會先攻擊。」

美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 公開力挺川普的說法，強調美國並非被以色列捲入對伊朗的戰爭，而是可能反過來促使以色列採取行動。

赫格塞斯週二在社群平台 X 發文表示，川普的說法「百分之百正確」。

隨著美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，華府決策過程中以色列影響力的問題也引發國會關注。

美國眾議院議長強生 (Mike Johnson) 表示，以色列認定伊朗構成「生存威脅」，因此即使沒有美國參與，也可能自行採取軍事行動。

強生指出，美方情報顯示，一旦以色列對伊朗開火，伊朗很可能立即對美國人員與資產展開報復。他警告，若華府選擇等待局勢發展，後果可能十分嚴重。

值得注意的是，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 週一在國會山莊發表的言論引發爭議。

盧比歐在與中央情報局局長拉特克利夫 (John Ratcliffe) 及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將 (Gen. Dan Caine) 進行簡報後表示，美方事先已掌握以色列即將採取軍事行動的情報，並評估此舉將引發伊朗對美軍的報復攻擊。

盧比歐指出，如果美國沒有在伊朗發動攻擊之前採取行動，美軍可能面臨更大的傷亡風險。

一些民主黨人與部分保守派人士認為，這顯示華府決定對伊朗開戰，可能更多是為了配合以色列的行動。

美國參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，若缺乏明確計畫與戰略目標，軍事行動可能演變為無止境的戰爭，並帶來任務擴張與更多問題。

川普前白宮顧問班農 (Steve Bannon) 認為，如果美國早已預料以色列會攻擊伊朗，並預期伊朗會報復美國利益，那麼政府需要向外界說明整體戰略與協調過程。

美伊戰情現況

美伊戰爭如今已進入第四天，戰火正無情蔓延至更廣泛的地區。截稿前，初步統計顯示，伊朗 787 人死亡，以色列至少 11 人死亡，美國有 6 名士兵死亡，海灣國家有 8 人死亡。

以色列與美國聯合發動空襲，向伊朗 31 個省份中的 24 個省份投擲了 1,200 多枚彈藥。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 稱，已對駐有美軍的 27 個中東基地以及特拉維夫和以色列其他地區的以色列軍事設施發動攻擊。